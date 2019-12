Kaltblut mit jeder Menge PS

Niederstetten.„Horscht“ ist ein Schwarzwälder Kaltblut und bewegt, angeleitet von seinem Besitzer Uwe Eitel, bei der Waldarbeit Stämme bis zu seinem Eigengewicht von stattlichen 700 Kilogramm. Am 16. Januar sind die beiden auf dem Rossmarkt in Niederstetten zu Gast und werden, unterstützt von Kaltblut-Dame Sina zeigen was „Pferdestärken“ so drauf haben.

Die Arbeit mit Pferden im Wald hat eine lange Geschichte doch mit zunehmender Industrialisierung wurden sie nach und nach von Maschinen verdrängt. Moderne Rücke-maschinen hinterlassen allerdings deutliche Spuren. Die Waldarbeit mit Pferden ist ressourcen- und umweltschonend und entspricht modernsten Ansichten von nachhaltiger Forst- und Landwirtschaft und so erlebt das Holzrücken mit Pferden eine Renaissance.

Förster und Waldbesitzer bestellen Holzrückegespanne um Stämme schonend und zentimetergenau aus dem Wald zu holen. Hier zahlt sich die perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Tier aus. Horscht und Uwe Eitel arbeiten zentimetergenau. Auf Zuruf stoppt der Kaltblüter sofort und kann gelenkig einen anderen Weg einschlagen sollte ein Hindernis im Weg sein. Eingeschirrt wird in ein größtenteils handgemachtes und individuell angepasstes „Kumt“. Die Liebe zu den Schwarzwälder Kaltblütern hat Uwe Eitel, eigentlich gelernter Bäcker, vor fünf Jahren zu dieser Arbeit im Wald gebracht. Nun erhält er einmal jährlich Besuch von der Zertifizierungsstelle die im Wald und Stall kontrolliert ob alle Vorgaben eingehalten werden. Neben der sauberen Arbeit steht hier auch das Wohlergehen der Tiere im Fokus. Wie gut das Team Horscht, Sina und Uwe harmoniert und zusammen arbeitet, das beweisen die Drei auf dem Niederstettener Rossmarkt im Anschluss an die Prämierung gegen 11.15 Uhr. stv

