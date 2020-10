Kärtchen erfreuen sich großer Nachfrage

Aub.Corona hat unter anderem auch gelehrt, dass eine örtliche Versorgung mit den wichtigsten Waren des täglichen Bedarfs sehr wichtig sein kann. Die Auber Geschäftsleute unter dem Dach des Vereins „Aub Aktiv“ der vormaligen Fremdenverkehrs- und Gewerbegemeinschaft, haben aus dieser Erkenntnis eine Gutscheinkarte geschaffen. Diese Karte im Format einer üblichen Scheckkarte gibt es im Wert von fünf Euro und zehn Euro.

Diese kleinen Plastikkärtchen können bei Vorlage in den beteiligten Geschäften wie Bargeld eingesetzt und auf den Kaufpreis angerechnet werden. Sehr bunt gestaltet können sie aktuell bei fünf Ausgabestellen erworben werden: im Eisen- und Haushaltswarengechäft Miltenberger in der Bahnhofstraße, im Café- und Bäckerbetrieb Schedel und dem Fotostudio, der Drogerie Menth am Marktplatz, im Getränkehandel Hirth in der Uffenheimer Straße und im Friseursalon „hAUBthaar“ in der Johannes-Böhm-Straße. So ist gewährleistet, dass nahezu die ganze Woche hindurch die Gutscheine verfügbar sind.

Eingelöst können die Karten in den verschiedensten Betrieben, nicht nur in Aub, sondern auch in umliegenden Orten. Die Auber Bäckereien und Gasthäuser, Autohäuser in Aub, Baldersheim, Gelchsheim und Röttingen, die Friseurin, Heilpraktiker, Zahnarzt und Apotheke, Lebensmittelhandel und Getränkehändler, Textil und Bekleidung, Handwerker in Aub, Baldersheim und Gelchsheim akzeptieren die Gutscheine wie Bargeld

Man kann damit in der Versicherungsagentur genauso bezahlen wie in der Fahrschule, beim Kaminkehrer wie im Reisebüro, im Fotostudio wie beim Mediadesigner. Selbst das Architekturbüro in Creglingen und der Bestatter in Aub nehmen die Gutscheine als Zahlungsmittel an.

Schon nach kurzer Zeit zeigt sich, dass die Gutscheine gerne gekauft werden, um sie zu verschenken. Sie werden gekauft als Geburtstags- oder Jubiläumsgeschenke. Sie lassen sich mit Bargeld kombinieren und können auch zu mehreren bei einem Einkauf eingelöst werden. Lediglich die Barauszahlung ist nicht möglich.

Die Auber Geschäftsleute waren selbst überrascht vom bisherigen Erfolg der bunten Kärtchen. Schon kurz nach der Einführung musste die Logistik, die Verrechnung der Geschäfte mit den Gewerbegemeinchaft angepasst werden. Aber das haben die Organisatoren inzwischen im Griff.

So versprechen sie sich mit den kleinen Karten noch mehr Freude bei allen Beteiligten, bei Geschäften gleichermaßen wie bei Kunden. Der Hintergedanke, auf diese Art Kaufkraft im Städtchen und in der Region zu belassen, scheint aufzugehen. Dass der örtliche Einzelhandel damit gestärkt wird, dass die Kunden das breit gefächerte Angebot der Betriebe in Aub und Umgebung noch mehr nutzen kommt schließlich auch allen zu Gute, selbst der Umwelt. ag

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.10.2020