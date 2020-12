Kälber gefragt

Den Tageshöchstpreis erzielte eine Rauberg-Tochter vom Betrieb Rechner aus Mudau-Reisenbach. © Kraft

Ilshofen.In Ilshofen fand Ende November die Zuchtrinder- und Nutzkälberauktion der Rinderunion Baden-Württemberg statt. Zum Verkauf standen neben 34 Stück Großvieh der Rasse Fleckvieh 292 Kälber.

Aufgrund des hochwertigen Jungkuhangebotes entwickelte sich hier eine sehr lebhafte Versteigerung, auch die Kälber konnten im Vergleich zu den vorangegangenen Auktionen deutlich im Preis zulegen.

Alle vier angebotenen Jungbullen wechselten zügig für durchschnittlich 1900 Euro den Besitzer. An der Spitze ging ein eleganter, mit sehr gutem Leistungshintergrund ausgestatteter Wellinger-Sohn vom Zuchtbetrieb Klenk aus Kirchberg-Dörrmenz der zum Tageshöchstpreis von 2050 Euro einem Kunden aus der Eifel zugeschlagen wurde.

Die 29 zum Verkauf angebotenen Jungkühe präsentierten sich bis auf wenige Ausnahmen mit hervorragendem Exterieur und einer Milchleistung von über 28 kg im Durchschnitt. Vor allem in der sechsköpfigen Spitzengruppe waren durchweg ganz ausgezeichnete Kühe zu finden. An der Spitze rangierte eine fehlerfreie Rauberg-Tochter vom Betrieb Rechner aus Mudau-Reisenbach, die in überzeugender Manier den aktuellen Fleckviehtyp verkörperte. Sie erlöste 1900 Euro. Eine väterliche Halbschwester aus dem gleichen Zuchtbetrieb, die an dritter Stelle rangiert war, erlöste mit 2040 Euro auch den Tageshöchstpreis. Sehr auffallend waren auch zwei Perfekt-Töchter. Sie stammten zum einen von Familie Kuppler aus Schrozberg-Reupoldsrot (1900 Euro) sowie vom Betrieb Maurer aus Blaufelden-Engelhardshausen (2020 Euro). Komplettiert wurde die Spitzengruppe von einer enorm körperhaften Viesta-Tochter von Otto Pröger aus Kirchberg-Dörrmenz (1800 Euro) sowie von einer Vitus-Tochter von der Hof Aischland Milch-GbR aus Weikersheim (1840 Euro). Bei flottem Marktverlauf ergab sich ein Durchschnittspreis von 1599 Euro.

46 angebotene Kuhkälber brachten im Mittel 80 kg auf die Waage und erlösten durchschnittlich 3,19 Euro netto je kg Lebendgewicht bzw. 255 Euro je Tier.

Die 244 verkauften Bullenkälber wogen im Durchschnitt 83 kg und erlösten je kg Lebendgewicht 4,71 Euro netto oder 391 Euro je Tier.

