Jung, hipp und auch mal frech

Niederstetten.Mit einem eher ungewöhnlichen Format beteiligt sich auch die Stadt Niederstetten am Internationalen Museumstag.

Ungezwungen, mit Teasern im Bloggerstyle, FunFacts und dynamischer Kameraführung im Hands-on-Charakter – der Beitrag des junge Filmteam aus Niederstetten zum Internationalen Museumstag ist alles andere als verstaubt und trocken und spricht damit speziell junge Menschen an.

Digital entdecken

Am Sonntag, 17. Mai, feiern die Museen den Internationalen Museumstag. Bundesweit rufen die Museen in diesem Jahr zum digitalen Entdecken auf und präsentierten ihre Sammlungen in 360-Grad- Rundgängen, digitalen Live-Führungen, interaktiven Ausstellungen und vielem mehr. Alle sind aufgerufen, mit nur einem Klick die Vielfalt der Museumslandschaft zu entdecken. Ob große oder kleine Häuser, auf dem Land oder in der Stadt, weit weg oder ganz in der Nähe, der Internationale Museumstag bietet die Möglichkeit neue Museen kennenzulernen, Objekte genauer unter die Lupe zu nehmen und einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.05.2020