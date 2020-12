Jugendliche massiv attackiert

Rothenburg.Nach aufwändigen Ermittlungen und zahlreichen Vernehmungen konnten die Geschehnisse des Halloween-Abends, 31. Oktober, nun im Detail aufgeklärt werden: Vier junge Leute stehen im dringenden Tatverdacht, eine Schülergruppe am Rande der Rothenburger Altstadt grundlos attackiert und teils erheblich verletzt zu haben (wir berichteten).

Gegen 22 Uhr waren zwei Mädchen und zwei Jungen im Alter von 13 bis 15 Jahren zu Fuß zum „Chillen“ unterwegs. Die Schüler trafen am Parkplatz vor der Mehrzweckhalle zufällig auf eine größere Gruppe junger Leute im Alter von 12 bis 18 Jahren. Im Vorbeigehen kam es zunächst ohne erkennbaren Anlass zu Beleidigungen und verbale Provokationen durch die größere Gruppe.

Hintergrund soll unter anderem eine Zeugenaussage eines Jugendlichen vor Gericht anlässlich einer zurückliegenden Auseinandersetzung gewesen sein.

Um weiterem Ärger aus dem Weg zu gehen, liefen die beiden Mädchen und die beiden Jungen in unterschiedliche Richtungen weiter. Hierbei wurden sie jeweils von mehreren Jugendlichen verfolgt und bedrängt. In der Nähe des Sauturms sollen schließlich ein 16-Jähriger und zwei 17-Jährige auf die beiden 15-Jährigen mit Fäusten, Füßen und Stöcken eingeschlagen haben. Die beiden Geschädigten erlitten insbesondere Prellungen und in einem Fall Kopfverletzungen, die ärztlich behandelt werden mussten. Die beiden Mädchen wurden wiederum in der Nähe des Verkehrsübungsplatzes von anderen Beteiligten aufgehalten. Ein 12-Jähriger drückte hierbei dem 15-jährigen Mädchen eine brennende Zigarette mehrmals ins Gesicht und gegen eine Hand. Die Tatverdächtigen sind in Teilen geständig. Es wird insbesondere wegen gefährlicher Körperverletzung und Nötigung Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Das zuständige Jugendamt ist von Ermittlungsbeginn an mit eingebunden. pol

