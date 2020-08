Jugendliche feierten laut

Rothenburg.Anwohner des Spielplatzes im Hornburgweg beschwerten sich am Dienstag gegen 23 Uhr über laute Jugendliche. Als die Polizeistreife dort eintraf, versuchte die Gruppe, sich unerkannt aus dem Staub zu machen. Nach kurzer Verfolgung wurden ein Jugendlicher und zwei Heranwachsende geschnappt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die drei gemeinsam „gekifft“ und Alkohol getrunken. Am Spielplatz wurde ein abgelegter Joint und in der Jackentasche des 17-jährigen ein Tütchen mit Marihuana sichergestellt.

Gegen die drei Beschuldigten sind Ermittlungen wegen Betäubungsmittelverstoß, nächtlicher Ruhestörung und Verstoß gegen die städtische Satzung eingeleitet. pol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.08.2020