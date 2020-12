Judith Kammleiter steht ab sofort an der Spitze

Aub.Soll die Stadt Aub Defibrillatoren anschaffen und wenn ja: Wo sollen sie bereitgehalten werden? Dem Auber Stadtrat lag ein Antrag vor, solche Geräte für jeden Ortsteil anzuschaffen und öffentlich zugänglich so vorzuhalten, dass jeder sie im Bedarfsfall benutzen kann.

Bürgermeister Roman Menth bezifferte in der Sitzung des Stadtrates die Anschaffungskosten laut einiger vorliegenden Angeboten für drei solcher Defibrillatoren auf zusammen 8000 bis 12 000 Euro, je nach Modell und je nachdem, ob sie geschützt im Innenraum oder im Außenbereich aufbewahrt werden.

In der Auber Kernstadt biete sich der Vorraum der Bücherei ein geeigneter Standort an, aber auch die beiden Bankfilialen seien geeignet. Theo Theuerkaufer war der Ansicht, die Geräte müssten Tag und Nacht zugänglich sein, in Baldersheim und Burgerroth nachts möglichst beleuchtet werden.

Menth wollte an dieser Stelle keine Diskussion über die Standorte, sondern zunächst eine Grundsatzentscheidung, ob die Stadt überhaupt welche anschaffen soll. Einstimmig beschloss das Ratsgremium, für jeden Ortsteil einen Defibrillator anzuschaffen. Manfred Neeser regte an, wenn diese Geräte angeschafft werden, sollte auch die Bevölkerung im Umgang damit geschult und unterwiesen werden.

Abschließend in der letzten Sitzung des Jahres bedankte sich Bürgermeister Roman Menth bei den Ratskollegen für die konstruktive Zusammenarbeit im zu Ende gehenden Jahr: „Ihr habt mir den Einstieg nicht allzu schwer gemacht“, so Menth. Für die nächsten Jahre sah er große Herausforderungen anstehen. Er bedankte sich auch beim scheidenden Geschäftsführer Jürgen Rhein und wünschte ihm alles Gute für seine neue Aufgabe bei der Gemeinde Gaukönigshofen.

Stellvertretender Bürgermeister Klaus Saliger bedankte sich bei Roman Menth für dessen Engagement für die Stadt Aub, bei den neu gewählten Ratsmitgliedern bedankte er sich zugleich für deren konstruktive Mitarbeit.

Ein Abschied war die letzte Sitzung des Auber Stadtrates für Jürgen Rhein, den Geschäftsleiter und Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft Aub. Er verlässt die VG zum Jahresende.

Bürgermeister Roman Menth bedankte sich bei Rhein für dessen Engagement für die VG Aub und wünschte ihm alles Gute für seine künftige Tätigkeit für die Gemeinde Gaukönigshofen.

Seine Nachfolgerin im Amt der Geschäftsleitung, die junge Judith Kammleiter aus Finsterlohr, arbeitet er bis dorthin noch in ihre neue Aufgabe ein.

Kammleiter stellte sich dem Ratsgremium kurz vor und begleitete die Sitzung als Zuhörerin. Sie war bisher in Landshut tätig. ag

