Jetzt kann Weihnachten kommen

Ohne die Weihnachtsbilderbuch-Veranstaltungen wäre Weihnachten für viele Niederstettener Kinder nicht komplett. Mediothek, Singklasse und Grundschulchor stimmten auf die Feiertage ein.

Niederstetten. Seit inzwischen 17 Jahren lädt das Team der Mediothek die Kindergärten und Grundschulklassen zur vorweihnachtlichen Bilderbuch-Vorlesestunde ein, seit sieben Jahren ist die für Groß und Klein offene Abschlussveranstaltung im Kult fester Programmpunkt des vorweihnachtlichen Veranstaltungskalenders.

Bei 15 Lesehöhlen-Veranstaltungen im Untergeschoss der Mediothek hatten Sandra Neckermann und Brigitte Mohr in diesem Jahr mit dem Bilderbuch „Stille Nacht! Heilige Nacht“ von Christine Rettl und Winfried Opgenoorth bereits rund 300 Kindergarten- und Grundschulkinder auf die Weihnachtstage eingestimmt. Die schwärmten Eltern und Geschwistern, Großeltern, Verwandten und Freunden von dem Mäusepärchen vor, das mitten im eiskalten Winter frierend und hungrig dringend einen Unterschlupf suchte. Ein gefährlicher Riesenkater sei aufgetaucht, und auch in der Kirchenorgel sei es für die Mäuse nicht ganz sicher gewesen.

Volles Haus

Die Mundpropaganda der Kinder sorgte jetzt für volles Haus im Kult: Gut 120 teilweise ganz quirlig aufgeregte Gäste aller Altersstufen nahmen nur zu gern die Einladung zur vorweihnachtlichen Vorlese-Auszeit an. Längst hat sich in der Stadt und auf den Dörfern herumgesprochen, wie schön und heimelig einem da ein Weihnachtsgeschichtengefühl beschert wird, wie man’s nur kennt aus guten Kindertagen.

Ein rundes Dutzend Erstklässler, die Singklasse der Musikschule Hohenlohe und des Bildungszentrums, eröffnete den Nachmittag mit musikalischem Rückblick auf den Weihnachtsmarkt, buchstabierte heiter unter der Leitung von Wieland Franzreb das Weihnachtsalphabet, erkundete mit Akkordeonverstärkung von Inge Franzreb, wie Frösche, Katzen, Elefanten, Fische und Ferkel Weihnachten feiern und machte sich dann begeistert an die Weihnachtsbäckerei. Jede Menge Beifall gab es für die putzmuntere „Vorgruppe“ der Dia-Bilderbuch-Lesung.

Die eröffnete dann schwungvoll der Grundschulchor unter der Leitung von Katrin Leutiger mit dem Weihnachtshit „Fröhliche Weihnacht überall“, und Sandra Neckermann lieh den auf der Suche nach Obdach bibbernd durch den Schneesturm stapfenden Weihnachtsmäusen ihre Stimme. Wunderhübsch hat Illustrator Opgenoorth die von seiner Frau, der Kindergärtnerin Christine Rettl, liebevoll kindgerecht geschriebene Geschichte des weltweit wohl bekanntesten Weihnachtsliedes „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ gezeichnet: Den Weg der Mäuse durch den Schneesturm, ihr Bestaunen des Kirchenraums und der Unterschlupf bietenden, schon etwas maladen Kirchenorgel.

Gekonnt nahm Sandra Neckermann als Vorleserin die Kinder wie die Erwachsenen mit auf die heldenhafte Suche des Mäusevaters nach Essbarem, ließ sie teilhaben an der Sorge von Pfarrer Joseph Mohr angesichts einer Orgel, der ausgerechnet zu Weihnachten kein Ton mehr zu entlocken ist. Auch in die Komponistenstube von Franz Xaver Gruber, Dorfschullehrer und Organist, ermöglichten die Opgenoorth-Illustrationen Einblick. Mohr als Dichter und Gruber als Komponist sind historische Personen, die ihr gemeinsames Werk, das sich bald zum weltweit bekanntesten Weihnachtslied entwickelte, an Heiligen Abend 1818 in einer Kirche bei Salzburg erstmals aufführten. Angenommen wird, dass die Orgel der Oberndorfer Nikola-Kirche streikte, denn die Uraufführung erfolgte mit Gitarrenbegleitung.

Erst ganz fein und leise, dann immer kräftiger und am Klavier ergänzt von Jochen Grab summte und sang der Grundschulchor das altbekannte Weihnachtslied, das nicht nur das Publikum im Kult, sondern auch die inzwischen um vierköpfigen Nachwuchs reicher gewordenen Mäusefamilie begeisterte.

Jetzt kann Weihnachten kommen! Einen Vorgeschmack gab’s schon mit dem traditionell von Margot Busch beigesteuerten Lebkuchen und Punsch. Fast 300 Euro fanden sich nach der Veranstaltung im Spendenkörbchen für den Kinder- und Jugendhospizdienst Sonnenschein. Hospizdiensthelfer Rolf Kübler, der seit vier Jahren ehrenamtlicher Sonnenschein-Helfer ist, beschrieb, wie wichtig die Zuwendung für die Betroffenen ist. „Unendlich viel“ bekomme man zurück als Begleiter der kranken Kinder, ihrer Geschwister und Eltern. Er könne Menschen nur dazu ermutigen, sich auch für den Kinder- und Jugendhospizdienst Sonnenschein zu engagieren.

