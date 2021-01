Jetzt besser wahrnehmbar

Crailsheim.Seit Beginn des Jahres ist das Büro des Vereins Stadtmarketing Crailsheim in zentraler Lage am Schweinemarktplatz zu finden.

In den früheren Räumen des „Extrascharf“ befindet sich seit dem Jahreswechsel das Büro von Volkmar Stanoschek. Der Geschäftsführer des Stadtmarketingvereins freut sich über die neuen Räumlichkeiten. Man sei mit der zentralen Lage präsenter und für Mitglieder und die Bevölkerung besser wahrnehmbar. Neben seinem Schreibtisch finden auch Besprechungstische für Sitzungen Platz in dem Raum. Für die Zukunft ist laut Stanoschek zudem geplant, dass die Schaufensterflächen nicht mehr nur als Ausstellungsflächen für Angebote der Mitglieder genutzt werden. „Wir planen, die Schaufenster mit mehr Informationen zu beleben und so den Besuchern der Innenstadt einen echten Mehrwert zu bieten“, sagt Stanoschek. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.01.2021