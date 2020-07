Jeder wählt sein Thema selbst

Unter dem Motto „Lass Zukunft da!“ startet „Jugend forscht“ in die 56. Runde. Jeder wählt sein Forschungsthema selbst.

Mulfingen. ebm-papst ist Patenfirma des Wettbewerbs „Jugend forscht“ und organisiert seit 1999 den Regionalwettbewerb Heilbronn- Franken. Bis zum 30. November können sich junge Menschen mit Interesse an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) bei Deutschlands bekanntestem Nachwuchswettbewerb anmelden.

Nach jetzigem Stand geht die Stiftung Jugend forscht davon aus, dass im Jahr 2021 alle Wettbewerbe wieder in der üblichen Form ausgerichtet werden können. Die Landes- und der Bundeswettbewerb mussten in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Parallel entwickelt die Stiftung derzeit ein Konzept mit Handlungsoptionen zur Wettbewerbsausrichtung, die in Ausnahmesituationen wie der aktuellen Pandemie greifen können.

Bewerben können sich alle Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre. Jüngere Schülerinnen und Schüler müssen im Anmeldejahr mindestens die vierte Klasse besuchen. Studierende dürfen sich höchstens im ersten Studienjahr befinden. Der Stichtag dieser Vorgaben ist der 31. Dezember 2020.

Die Teilnahme ist sowohl als Einzelperson als auch in Zweier- oder Dreierteams möglich.

Bei Jugend forscht gibt es keine vorgegebenen Aufgaben, jeder Teilnehmer wählt sein Forschungsthema selbst. Wichtig ist nur, dass sich die Fragestellung in eines der sieben Fachgebiete einordnen lässt: Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik und Technik stehen zur Auswahl.

Für die Anmeldung im Internet ist es ausreichend, das Thema und eine kurze Beschreibung des Projekts anzugeben. Im Januar wird dann eine schriftliche Ausarbeitung eingereicht.

Im Februar finden die Regionalwettbewerbe statt. Wer dort gewinnt, tritt auf Landesebene an. Dort qualifizieren sich die Besten für das Bundesfinale Ende Mai 2021 in der experimenta in Heilbronn. Auf allen Wettbewerbsebenen können Geld- und Sachpreise im Gesamtwert von mehr als einer Millionen Euro gewonnen werden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 29.07.2020