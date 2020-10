„Jeder Mensch ist ein geliebtes Geschöpf Gottes“

Niederstetten.Sechs Mädchen und vier Jungen wurden in der Jakobskirche in zwei feierlichen Gottesdiensten konfirmiert.

Wesentliche Einsichten und Aussichten des Glaubens hatten die Gruppen gelernt und konnten sich dessen zusammen mit der Gemeinde vergewissern. Ein paar Erlebnisse des Online-Konfiunterrichts im Frühjahr waren noch präsent und wurden in eigenen Worten und Gedanken mit der biblischen Botschaft verknüpft.

Pfarrer Roland Silzle und Manuela Florek gestalteten anhand eines Meterstabs gemeinsam die Predigt. Die geltenden Abstandsregeln von 1,50 m beziehungsweise 2,00 m waren dabei nur der Ausgangspunkt.

Für den Glauben aber gelten keine Abstandsregeln, so Pfarrer Roland Silzle: „In Jesus ist Gott uns ganz nahe gekommen. Bei ihm gelten andere Maßstäbe als in unserer Gesellschaft. In seinen Augen ist jeder Mensch ganz wertvoll und ein geliebtes Geschöpf Gottes“. Dieses Angebot, so der Gemeindepfarrer, gelte es bei der Konfirmation anzunehmen und zu bestätigen.

Mitgestaltet wurde die Feier von Matthias Döhler an der Orgel und am Keyboard. Die Melodien zweier Gemeindelieder wurden von der Orgel gespielt und außerdem erfreute Larissa Tschall die Herzen der Gottesdienstbesucher mit ihren Liedbeiträgen. Der Verpflichtung der Konfirmanden auf den christlichen Glauben folgte die Einsegnung und die Übergabe der Denksprüche. Dabei wurde neben der Konfirmationsurkunde der Denkspruch auf eine kleine Karte gedruckt und an einen Zollstock in Form eines Schlüsselanhängers befestigt. Die Aufschrift darauf: „Gottes Maßstab ist die Liebe“.

Die Eltern hatten sich für ihre Kinder nach der Einsegnung „ich wünsch dir“ von Sarah Connor ausgesucht.

Zum Ende der beiden Gottesdienste sprach Matthias Hauf ein Grußwort für den Kirchengemeinderat und ermutigte die Jugendlichen, sich weiterhin für die Fragen des Glaubens offen zu zeigen und einen Platz im Gemeindeleben zu finden. rolsi

