Jahresabschluss ist zufriedenstellend

Niederstetten.Generell kann die Stadt mit dem Jahresabschluss 2018 zufrieden sein: Fast eine Punktlandung stellte Bürgermeisterin Heike Naber dem neu gewählten Gremium vor. Im Verwaltungshaushalt lag das tatsächliche Volumen mit 11,59 Millionen Euro um knapp 33 000 Euro unterm Planansatz; im Vermögenshaushalt lag das Ergebnis mit einem Volumen von gut 2,13 Millionen Euro um rund 700 000 Euro unter der geplanten Zielmarke, da nicht alle Vorhaben bereits umgesetzt wurden.

Dennoch beläuft sich die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt auf knapp 571 560 Euro – statt wie geplant auf 652 700 Euro. Die Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt, der Flugplatz Niederstetten und die Rechnungsführung der Jagdgenossenschaft stellte Stadtkämmerin Stefanie Olkus-Herrmann vor.

Bei einer Bilanzsumme von knapp drei Millionen Euro schloss der Eigenbetrieb Wasserversorgung trotz gestiegenem Wasserverbrauch 2018 mit etwas kleinerem Gewinn als im Vorjahr ab. Das sei eine Folge der im Herbst 2017 für den Dreijahreszeitraum 2019 bis 2020 beschlossenen Gebührenobergrenzen und der Senkung der Grundgebühren zum Jahresbeginn 2018.

Die Umsatzerlöse sanken um rund 21 500 Euro auf knapp 825 000 Euro. In Planung und bereits im Investitionsprogramm für 2020 bis 2022 enthalten sind die Erneuerungen der Wasserleitungen am Alten Berg und die Neuverlegung in Baugebieten. Die Sanierungen im Ortsnetz Niederstetten sollen ab 2021 in Angriff genommen werden. Insgesamt besteht im Ortsnetz Niederstetten ein Sanierungsbedarf in Höhe von knapp 2,34 Millionen Euro.

Kurzfristig müssen rund 1,6 Kilometer Leitungen für rund 1,1 Millionen Euro erneuert werden, mittelfristig steht die Erneuerung weiterer 1,85 Kilometer an, die Kosten von rund 1,22 Millionen Euro verursachen dürften, wie die Stadtkämmerin erläuterte.

Ergebnis kann sich sehen lassen

Nicht ganz erreicht wurde der Planansatz des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung, obwohl das Geschäftsjahr 2018 im Vergleich zum vorherigen Jahr deutlich besser abgeschlossen werden konnte.

Lag das Ergebnis 2017 noch mit 140 999 Euro im Minus, schloss der Eigenbetrieb das Geschäftsjahr 2018 mit einem Gewinn in Höhe von gut 43 900 Euro ab.

Der Jahresverlust der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt lag 2018 bei 27 225 Euro – deutlich über dem Vorjahresverlust in Höhe von knapp 6000 Euro. Dennoch kann sich das Ergebnis sehen lassen.

Denn prognostiziert worden war für 2018 ein Minus-Jahresergebnis in Höhe von 41 100 Euro.

Schwarze Null übertroffen

Mit ihrem 2018 erwirtschafteten Jahresgewinn von gut 3100 Euro hat der Flugplatz Niederstetten die geplante Zielmarke der schwarzen Null zur Freude des Gremiums deutlich übertroffen. Allerdings laufe Ende 2019 ein Werbevertrag aus, so dass es nötig sei, möglichst mehrjährige Absprachen zu treffen, Landeszuschüsse für Infrastrukturmaßnahmen seien, so die Stadtkämmerin, nicht zu erwarten. Nichts zu beanstanden hatte das Gremium auch an der Rechnungsführung der Jagdgenossenschaft fürs Wirtschaftsjahr 2018. Den Ausgaben von gut 102 000 Euro – vornehmlich für Feldwegebau und Waldwegeunterhaltung – stehen Einnahmen aus Jagdpacht und Wildschutzpauschalen in Höhe von annähernd 27000 Euro gegenüber. Der Gemeinderat stimmte sämtlichen Jahresabschlüssen en bloc einstimmig zu und nahm auch den kommunalen Beteiligungsbericht der Niederstettener Wirtschaftsförderungsgesellschaft und der Flugplatz zustimmend zur Kenntnis. ibra

