Ist etwa alles eine Frage des Geldes?

Als Impfwilliger der Gruppe 3, der über 60-Jährigen, hat mich der Artikel vom Samstag doch sehr aufgeschreckt. Bei einer Kapazität von täglich 750 sind nur 25 (!) Impfungen möglich. Bundesweit wurden in einem Monat 1,5 Millionen geimpft. Angenommen 60 Millionen wollen eine Impfung, so würde das beim aktuellen Tempo etwa drei Jahre dauern.

Weiterhin stellt sich die Frage: Warum läuft es in anderen Ländern wesentlich besser? Dazu der Richtwert von 1,8 Prozent der Bevölkerung, die in Deutschland bereits geimpft sind. Ganz weit vorne liegt Israel mit 38 Prozent. Deren Impfstoff kommt komplett aus der EU. Danach die VAE mit 22,7 Prozent, Bahrain und Katar (alles reiche Ölförderländer) und dann Großbritannien mit neun Prozent (bekanntlich kein EU-Mitglied mehr).

Auch die USA haben schon 5,3 Prozent der Bevölkerung geimpft. Und das unter Donald Trump. Anmerken möchte ich dazu, dass sowohl in den USA als auch in Kanada alle Pfizer-Impfstoffe, die dort hergestellt werden, im Land verbleiben. Nur die Impfstoffe, die in der EU hergestellt werden, gehen in den Export.

Das ist der eine Aspekt und es gibt einen weiteren. Denn warum liefern Hersteller wie Biontech beziehungsweise Curavec und Astrazeneca, deren Impfstoff vermutlich in Kürze in der EU zugelassen wird, jetzt weniger Impfstoff? Meine Einschätzung ist, dass der, der am meisten zahlt, als erster das begehrte Medikament bekommt. So ist das eben in einer Marktwirtschaft.

Für Deutschland ist das besonders bitter unter dem Aspekt, dass der Biontech-Impfstoff federführend von deutschen Krebsforschern entwickelt wurde. Außerdem wird die Kernsubstanz in Mainz und Idar- Oberstein hergestellt. Anschließend wird er im belgischen Puurs nachbearbeitet und abgefüllt. Dann geht er mit dem Vermerk „Made in Germany“ in alle Welt. Trotz allem hoffe ich, dass ich noch im Laufe dieses Jahres geimpft werde. Bleiben Sie alle gesund.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.01.2021