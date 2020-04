Inzwischen mehr Genesene als Kranke im Hohenlohekreis

Künzelsau.Die Landkreisverwaltung zieht nach dem Osterwochenende eine positive Bilanz. Der ganz große Teil der Bevölkerung im Hohenlohekreis hat sich demnach auch an den Feiertagen an die Regeln zur Bewältigung der Corona-Krise gehalten.

„Wir erleben, dass die Menschen trotz der frühlingshaften Temperaturen nach wie vor sehr umsichtig sind“, freute sich Landrat Dr. Matthias Neth. Größere Menschenansammlungen haben am Wochenende im Kreisgebiet nicht stattgefunden. Auch eine weitere gute Nachricht zum Osterwochenende gibt der Landkreisverwaltung Hoffnung: Mittlerweile liegt die Zahl der an Covid-19 Genesenen deutlich über der Zahl der aktuell Erkrankten. Alleine bis Sonntag waren schon über 430 der insgesamt rund 670 Erkrankten wieder gesund. Die Entwicklung bei den Zahlen zeigt weiter, dass die getroffenen Maßnahmen im Hohenlohekreis greifen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Krisenstab im Landratsamt war auch über das Osterwochenende besetzt. Neben der Ermittlung von Infizierten und deren Kontaktpersonen wurden auch mehrere Dutzend Anfragen rund um das Coronavirus am Bürger-Info-Telefon beantwortet.

Auf der Internetseite www.corona-im-hok.de werden täglich aktuelle Informationen veröffentlicht. Darunter finden sich auch Informationen für Unternehmen, die von den Auswirkungen der Corona-Verordnung besonders betroffen sind. „Zeigen wir weiterhin, dass Hohenlohe zusammenhält und helfen wir alle mit, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie greifen. Auch wenn es uns viel abverlangt“, unterstreicht Landrat Dr. Matthias Neth. „Wir haben schon viel erreicht, Entwarnung können wir allerdings noch keine geben.“

Nach der Einschätzung des Robert Koch-Institut ist die Gefährdungslage nach wie vor hoch, für Risikogruppen sogar sehr hoch. Daher gilt auch weiterhin der dringende Appell des Landrats: „Bleiben Sie wenn möglich zuhause. Halten Sie Abstand zu anderen Menschen, am besten zwei Meter. Auch ein einfacher Mundschutz kann das Abstand halten nicht ersetzen.“ lra

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 14.04.2020