Insgesamt 190 Jahre im Betrieb

Niederstetten.Neun Jubilare blicken bei der Sonderschrauben Güldner in Niederstetten auf insgesamt 190 Jahre Betriebszugehörigkeit zurück. Die Weihnachtsfeier von Sonderschrauben Güldner, einem Tochterunternehmen der Firma Würth, fand in der festlich geschmückten neuen Produktionshalle statt. Der Geschäftsführer, Dr. Markus Beckert, ließ das Jahr Revue passieren und gewährte einen Einblick in die Ziele des kommenden Jahres.

Neun Jubilare geehrt

Traditionell fanden an diesem Abend die Ehrungen der langjährigen Mitarbeiter statt. Neun Jubilare wurden für ihre verdienstvolle und langjährige Betriebszugehörigkeit, ihr Engagement und ihre Loyalität geehrt. Dr. Markus Beckert lobte die Jubilare für ihren Einsatz und ihre Zuverlässigkeit mit persönlichen Worten, Glückwünschen und Präsenten. Michael Bahner wurde für 35 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt. Für ein Vierteljahrhundert im Dienst von Güldner wurden die Jubilare Liane Möhler, Sandro Froede, Willi Lehmann und Marco Möhler mit der Ehrenurkunde der IHK ausgezeichnet. Auf 20 Jahre darf Tanja Woletz zurückblicken, Manuela Schugk wurde für 15 Jahre gratuliert. Ihr zehnjähriges Jubiläum konnten zwei Jubilare, Norbert Wagner und Jonas Nebl, feiern. Bereits im Juli wurde Barbara Baldauf nach achtjähriger Tätigkeit in der Verwaltung in den Ruhestand verabschiedet.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.12.2019