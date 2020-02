Insgesamt 116 Mitarbeiter 2915 Jahre engagiert

Mulfingen.Bei der Jubilarfeier von ebm-papst Mulfingen in der Mulfinger Stauseehalle wurden insgesamt 116 Mitarbeiter für ihre jahrzehntelange Treue zum Unternehmen geehrt und 19 Rentner in den Ruhestand verabschiedet. Zur Feier geladen waren alle, die ihr Firmenjubiläum zwischen Oktober 2019 und Januar 2020 feierten sowie Senioren, die in dieser Zeit ihren Ruhestand begannen.

