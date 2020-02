Informationen für Ferkelerzeuger

Adolzhausen.Sprengelversammlungen für Ferkelerzeuger und Schweinemäster finden am Mittwoch, 4. März, im Landhotel Günzburg in Kupferzell-Eschental um 12 Uhr statt; weiterhin am Montag, 9. März, im UEG-Vermarktungszentrum in Niederstetten-Adolzhausen um 19 Uhr.

Folgendes Programm ist vorgesehen: Gemeinsames Mittag- beziehungsweise Abendessen; Information über Vermarktung: Rück- und Ausblick, Referent ist hier Uwe Rüttiger.

Markenfleischprogramme: Überblick und ökonomische Bewertung, Referent ist Herbert Klein. Kastration oder Ebermast? – Inhalationsnarkose: Schulung, Technik, Ablauf; Injektionsnarkose: für welche Betriebe ist dies sinnvoll?, Referent ist Dr. Frederick Löwenstein; Ebermast und Impfung gegen Ebergeruch; Daten aus UEG-Betrieben, Mustervideos, etc., Referentin hierzu: Mirjam Lechner. Einfluss der Genetik auf Schwanznekrosen und -beißen, Referentin Mirjam Lechner; Sonstiges. pm

