In Mundart vorgestellt

Blaufelden.Die evangelische Kirchengemeinde Blaufelden hat Pfarrerin Carolin Mayer als Referentin in einem Gottesdienst unter freiem Himmel willkommen geheißen. Mayer stellte sich den Gottesdienstbesuchern kurz vor – und als gebürtige Oberstettenerin tat sie dies in hohenlohischer Mundart.

Mayer ist keine Unbekannte mehr im Kirchenbezirk Blaufelden, nachdem sie schon drei Jahre lang als Pfarrerin zur Anstellung die Kirchengemeinden Spielbach und Heiligenbronn versorgt hat. Da der Pfarrplan für die Gemeinden Spielbach-Heiligenbronn, Leuzendorf und Schmalfelden in Zukunft nur noch eine Pfarrstelle vorsieht, konnte die 34-jährige Theologin nicht auf ihrer Stelle bleiben. Jetzt werden diese Gemeinden von Pfarrer Mathias Peetz in Schmalfelden versorgt.

Doch Mayer wollte im Kirchenbezirk bleiben, da ihr Ehemann, Pfarrer Philipp Mayer, wiederum auf seiner Stelle, dem Pfarramt in Ettenhausen bleiben wollte. Das Theologenehepaar war vor drei Jahren gemeinsam in den Kirchenbezirk gekommen. Philipp Mayer hat während seiner dreijährigen Zeit als Pfarrer zur Anstellung die Gemeinden Ettenhausen und Riedbach versorgt. Nach der Pensionierung von Pfarrer Gerhard Heck hat er dann Billingsbach und Herrentierbach dazu bekommen. Dekan Siegfried Jahn und auch der Oberkirchenrat in Stuttgart sind sehr froh, dass die Mayers auf dem Land bleiben wollen, heißt es in einer Pressemitteilung des Kirchenbezirks. Für Carolin Mayer wurde eine bewegliche 75-prozentige Pfarrstelle im Kirchenbezirk Blaufelden eingerichtet. Diese heißt „Referentin beim Dekan“ und ist auf sechs Jahre befristet. Die Aufgaben auf dieser Stelle sind laut Jahn, Leitungsaufgaben im Kirchenbezirk, die Vertretung vakanter Pfarrstellen und die Begleitung von Projekten, zum Beispiel jetzt die Entwicklung neuer Perspektiven für die Familienarbeit. Um neue Perspektiven ging es auch in der Predigt von Carolin Mayer. Unter Berufung auf den Predigttext aus Epheser 4 sagte Mayer, die Taufe sei für den Menschen wie ein neues Gewand.

Durch die Taufe werde man zu einem neuen Menschen. Mayer ermutigte ihre Zuhörer, die alten Machenschaften hinter sich zu lassen und ein neues Leben nach dem Willen Gottes zu führen: Christen sollten freundlich und herzlich zu einander sein und sie sollten einander vergeben, so wie Gott ihnen vergeben habe. mg

