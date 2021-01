In historischer Uniform wurde er zum Wahrzeichen

Aub.Die Stadt Aub trauert um Karl Menth, der als engagierter Bürger weit über die Grenzen des Städtchens hinaus bekannt und beliebt war. Karl Menth war Feuerwehrmann mit Leib und Seele und setzte sich für das Feuerlöschwesen als Kreisbrandmeister, später als Kreisbrandinspektor im gesamten südlichen Landkreis ein.

Menth war viele Jahre lang der Auber Feuerwehr eng verbunden. Bereits im Alter von zwölf Jahren trat er der Auber Feuerwehr bei. Er begann als Vereinsdiener, übernahm später Verantwortung in der Führung der Wehr. Fünf Jahre lang vertrat er als Stellvertreter den Kommandanten, bevor er im Jahr 1990 selbst zum Kommandanten gewählt wurde. In dieser Funktion organisierte und gestaltete er in den 1990er Jahren mehrere Jubiläumsfeste der Auber Wehr mit.

Höhepunkte waren für ihn jeweils auch die Besuche bei der Partnerfeuerwehr Wrixum auf der Nordseeinsel Föhr. Die Freundschaft mit den Kameraden von der Insel lag ihm stets am Herzen. Auf seine Initiative geht auch eine jährliche Übung der Auber Feuerwehr mit den Kameraden aus Nachbarort Simmershofen zurück. Das Amt des Kommandanten übte er bis 2002 aus. Mit seiner Berufung zum Kreisbrandinspektor musste er die Leitung der Auber Feuerwehr abgeben.

Neben seinem Feuerwehrdienst engagierte sich Menth in der Historischen Trachten- und Stadtkapelle Aub. Als Musikant war er ein halbes Jahrhundert lang aktiv. Beruflich erlernte er das Handwerk des Schreiners und war später für den Landkreis Würzburg in der Straßenmeisterei tätig.

Über die Grenzen der Stadt Aub hinaus machte ihn auch seine Sammelleidenschaft bekannt. Menth sammelte nicht nur altes Feuerwehrgerät sondern auch Gebrauchsgegenstände. Mit der Schelle des Gemeindedieners durfte er bei Umzügen zur Auber Kirchweih nicht fehlen. In seiner historischen Uniform wurde er zu einem Wahrzeichen der Auber Kirchweih.

Eine andere Leidenschaft waren die alle zwei Jahre stattfindenden Kreuzbergwallfahrten. Diese Wallfahrten mit der Ochsenfurter Kreuzbruderschaft gehörten als fester Termin in seinem Kalender. Hier stattete er die Wallfahrer auch mit selbst gefertigten Holzkreuzen aus.

Karl Menth erlag am Wochenende im Alter von 67 Jahren einem Krebsleiden. Neben seiner Ehefrau trauern um ihren Vater seine vier Töchter und um ihren Opa seine zehn Enkelkinder. age

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.01.2021