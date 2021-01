In der Stadt leben 98 verschiedene Nationalitäten

Crailsheim.Wieder verzeichnet Crailsheim einen leichten Bevölkerungszuwachs. Das belegen die Zahlen des Einwohnermeldeamtes, die auf der Fortschreibung des Regionalen Rechenzentrums basieren. 34 886 Einwohner waren es am 31. Dezember 2020 genau. Das sind 99 mehr als im Vorjahr. Die statistische Auswertung zeigt, dass 17 244 Frauen und 17 642 Männer in der Stadt leben. Der Anteil von Einwohnern mit ausländischem Pass beläuft sich auf 6260 Einwohner (rund 17,9 Prozent). Insgesamt leben in Crailsheim 98 verschiedene Nationalitäten. Rund 43,4 Prozent der Bevölkerung sind evangelisch, katholisch sind 18,5 Prozent und die restlichen 38,1 Prozent gehören anderen Religionen an oder sind konfessionslos. Insgesamt wurden 366 Neugeborene gemeldet, deren Eltern in Crailsheim leben. Dem stehen 365 beurkundete Sterbefälle gegenüber. Zugezogen sind 2086 Personen, und 1988 Menschen haben die Stadt verlassen; innerhalb der Stadt Crailsheim sind 1034 Bürger umgezogen. Am 31. Dezember hatte Crailsheim laut der Statistik des Regionalen Rechenzentrums 34 886 Einwohner.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.01.2021