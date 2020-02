Im Sommer wird das 100-Jahr-Jubiläum groß gefeiert

Adolzhausen.Seine Generalversammlung hat jetzt der Gesangverein Harmonie Adolzhausen abgehalten. Vorsitzende Renate Meinikheim freute sich, dass eine stattliche Anzahl Sänger und einige passive Mitglieder gekommen waren.

Der Chor ließ die Lieder „Ein schöner Tag ist voll Musik“ und das Adolzhäuser Heimatlied erklingen. Anschließend stellte die Vorsitzende die Arbeit des Vorstands und die Aktivitäten des Vereins vor.

Der Adolzhäuser Gesangverein hat 45 aktive Sängerinnen und Sänger, die in zwei Formationen singen: dem Gesangverein Harmonie mit 30 Aktiven und den Harmonists, ebenfalls mit 30 Aktiven. 15 Singbegeisterte singen also sogar in beiden Gruppen. Im vergangenen Jahr wurde mit Blick auf das 100-Jahr-Jubiläum des Vereins die neue Vereinskleidung angeschafft: hellblaue Hemden und Blusen und rote Schals und Krawatten. Die Fahrt mit dem „gelben Wagen“ in Markelsheim war ein schönes geselliges Erlebnis und auch die traditionelle Himmelfahrtswanderung, diesmal nach Sichertshausen, förderte die gute Gemeinschaft im Verein. Der zweitägige Ausflug in die Fränkische Schweiz und nach Bamberg bot viele interessante kulturelle, kulinarische und gesellige Höhepunkte und war mit 48 Teilnehmern gut ausgebucht.

Der Chor trat im Laufe des vergangenen Jahres bei verschiedenen Anlässen auf. Besonders eindrücklich war das Herbstkonzert, das gemeinsam mit dem Männergesangverein Laudenbach und dem Kirchenchor Rot gestaltet wurde.

Bestens in Erinnerung wird auch der Auftritt in der Tauberphilharmonie Weikersheim beim Mitsingkonzert des Lionsclubs gemeinsam mit 160 Sängern im Advent 2019 bleiben.

Meinikheim bescheinigte Vorstand und Mitgliedern Engagement und die Unterstützung, die auch weiterhin wichtig seien und den Verein lebendig hielten. Ortsvorsteher Jürgen Striffler dankte dem gesamten Verein für die Mitgestaltung des dörflichen Lebens. Der Zusammenhalt aller Vereine im Dorf biete gute Voraussetzungen dafür, dass auch das 100-Jahr-Jubiläum des Gesangvereins erfolgreich gefeiert werden könne. Anna Leuser-Valls, die Chorleiterin, war leider erkrankt und so musste ihr Bericht ausfallen. Die Berichte der Schriftführerin Sandra Pfeiffer, des Kassiers Andreas Tischler und der Kassenprüfer Fritz Hofacker und Walter Köhn schlossen sich an. Allen konnte eine einwandfreie Arbeit bescheinigt werden und so gab es eine einstimmige Entlastung für den Vorstand. Der Verein hat mit der Feier des 100-Jahr-Jubiläums, die vom 19. bis 21. Juni begangen wird, große Aufgaben vor sich. Renate Meinikheim informierte über die bisherigen Planungen. Gefeiert wird im „Spittel“ in der Ortsmitte, dafür braucht man schönes Wetter, aber im Notfall wird es Lösungen geben. Am Freitagabend wird der gebürtige Adolzhäuser „Gerd Ferz“ mit einem kabarettistischen Programm auftreten: Für musikalischen Genuss sorgen „Salzabroad“ aus Nassau und die „SingTonic’s“ aus Laudenbach. Ein bunter Heimatabend ist am Samstag geplant mit den Adolzhäuser Chören und dem Liederkranz Niederstetten, der als Patenchor die Gründung des Vereins unterstützt hat. Der Sonntag wird mit einem Mundartgottesdienst mit Pfr. i. R. Willi Mönikheim und der Kirchenband um Matthias Döhler eröffnet. Am Nachmittag ist ein Freundschaftssingen mit sieben Chören aus dem Niederstettener Stadtgebiet geplant. Bei allen Veranstaltungen ist die tatkräftige Unterstützung der Mitglieder nötig. Ein weiterer Arbeitseinsatz wird die Bewirtung des UEG-Jubiläums Mitte Mai sein, die von allen Adolzhäuser Vereinen gemeinsam gestemmt wird. Nach diesen arbeitsreichen Feierlichkeiten gibt es am 28. Juni noch die Möglichkeit, am Chorfest „Singendes Hohenlohe“ in Weikersheim teilzunehmen. Die Entscheidung darüber wurde aber noch vertagt. Schließlich wurde die Vorsitzende Renate Meinikheim für 25 Jahre Singen im Verein durch Gerhard Hauf, Vorsitzender des Chorverbandes Hohenloher Gau, geehrt. Er würdigte ihren vorbildlichen Einsatz, ihr Engagement und ihre Bereitschaft, auch arbeitsintensive Leitungsaufgaben zu übernehmen und überreichte eine Urkunde des Gesangvereins.

