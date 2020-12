Illegale Bauhelfer erwischt

Schwäbisch Hall.Da sich zwei Arbeiter im Alter von 26 beziehungsweise 35 Jahren ohne die erforderlichen Papiere im Land aufgehalten haben und beide unerlaubt einer Beschäftigung nachgegangen sind, müssen sie auf Anordnung der Ausländerbehörde des Landratsamtes Schwäbisch Hall in ihr Heimatland ausreisen.

Bei den Durchsuchungsmaßnahmen von Wohn- und Geschäftsräumen eines 56-jährigen Bauunternehmers im Landkreis Schwäbisch Hall stellte der Zoll die beiden Männer ukrainischer Herkunft fest, die für den Beschuldigten Bauhelfertätigkeiten ausgeführt haben. Die Durchsuchungsmaßnahmen waren von der zuständigen Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt sowie des Verdachts der Mindestlohnunterschreitung im Baugewerbe veranlasst worden.

Die beiden Arbeiter waren nicht im Besitz eines erforderlichen Aufenthaltstitels, der zur Ausübung einer Beschäftigung in Deutschland für ausländische Arbeitskräfte erforderlich ist.

„Den beiden war somit lediglich ein touristischer Aufenthalt, nicht jedoch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit gestattet,“ so der Einsatzleiter von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit aus Tauberbischofsheim über den fachlichen Hintergrund. Gegen die beiden Arbeiter wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts mit unerlaubter Arbeitsaufnahme eingeleitet. Sie wurden vorläufig festgenommen und nach durchgeführten Vernehmungen zunächst an die Ausländerbehörde des Landratsamtes Schwäbisch Hall übergeben. Den Bauunternehmer, der die Beschäftigung der Männer während der Maßnahme einräumte, erwarten auch noch Anzeigen wegen des Verdachts der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt und der Beschäftigung von Arbeitnehmern ohne gültige Arbeitsgenehmigung. Die Auswertung der sichergestellten Unterlagen und die weiteren Ermittlungen dauern an.

