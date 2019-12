Ihr Name bürgte für Qualität und Innovation

Sie legte Wert auf Qualität, Innovation, Herzlichkeit und Verlässlichkeit: „Bass“-Geschäftsführern Dr. Stefanie Leenen verlässt ein gut aufgestelltes Unternehmen.

Niederstetten. In feierlicher Stunde verabschiedete der Werkzeughersteller Bass in Niederstetten die bisherige geschäftsführende Gesellschafterin Dr. Stefanie Leenen. Die Enkelin des Gründers war seit 2001 für das Familienunternehmen tätig, ab 2008 in der Position der geschäftsführenden Gesellschafterin.

Mit der zwischenzeitlich durch das Bundeskartellamt genehmigten Übernahme durch den japanischen OSG-Konzern scheidet Dr. Leenen aus dem Unternehmen aus (wir berichteten). Die Verabschiedungsfeier fand auf Wunsch der bisherigen Geschäftsführerin in der Runde „ihrer“ bassianer statt.

In einer kurzen Begrüßung nannte sie nochmals die Gründe für den Eigentümerwechsel. Als Mittelständler trat Bass immer gegen internationale Giganten an und konnte sich in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur behaupten, sondern über dem Branchenschnitt wachsen. „Als Familienunternehmerin stehen für mich die Sicherheit der Arbeitsplätze und die Mitarbeiterzufriedenheit immer an erster Stelle. An dieser Verantwortung habe ich mich messen lassen. Mit dem starken OSG-Konzern im Rücken sehe ich auch für die Zukunft des Standorts in Niederstetten hervorragende Voraussetzungen für weiteres, gesundes Wachstum.“

Der bisherige und auch zukünftige Geschäftsführer Martin Zeller hob die Errungenschaften hervor, welche unter der gemeinsamen Leitung erreicht worden seien: wiederholt unter den besten Ausbildern Deutschlands, mehrfach ausgezeichnet für gelebte Familienfreundlichkeit, wiederholter Preisträger des Zukunftspreises Main-Tauber, Gewinner deutschlandweiter Architekturpreise für vorbildliche Gewerbebauten und ökologische Gebäudekonzeptionen. Die Verbundenheit der Mitarbeiter zum Unternehmen und das damit gewachsene überdurchschnittliche Engagement gehörten zum Fundament des Unternehmenserfolgs, so Martin Zeller.

Doch nicht nur das soziale Engagement und die Anstrengungen von Dr. Leenen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wurden gewürdigt, sondern auch ihre Leidenschaft für Qualität und Innovation sowie ihre Verlässlichkeit und Herzlichkeit. So habe sich der Mittelständler in den vergangenen Jahrzehnten zu den führenden Unternehmen weltweit in der Gewindewerkzeugbranche entwickeln können, zuletzt als ein Vorreiter im Bereich Industrie 4.0 weit über die Branche hinaus. „Durch unsere digitalen Prozesse sind wir dem Ideal eines vernetzten, papierlosen Unternehmens sehr nahe gekommen,“ so Dr. Leenen.

An die Leistungen will Bass ach eigenen Angaben weiter anknüpfen. Innovativ und sehr gut aufgestellt blicke Bass unter dem neuen japanischen Eigner OSG in eine positive Zukunft, heißt es abschließend in der Pressemitteilung des Unternehmens. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.12.2019