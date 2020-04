Ideen, die man „wie kleine Fische“ fängt

Die Stadt Niederstetten versucht, ihre Bürger während der Corona-Krise nicht nur mit ihrem „Bü-Netz“ zu unterstützen. Ein „kreatives Netz“ versorgt die Familien mit kreativen Ideen und Angeboten.

Niederstetten. Die Idee dazu hatte Sandra Neckermann vom städtischen Sachgebiet Kultur, wie sie im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet. Gemeinsam mit Brigitte Mohr, die zugleich Kräuterpädagogin ist, zeichnet sie auch für die Mediothek der Stadt verantwortlich.

Kostenlos ausleihen

Die städtische Bücherei ist zwar zurzeit geschlossen, trotzdem kann man dort aber weiterhin Medien ausleihen – sogar kostenlos. Das Angebot werde fleißig genutzt, sagt Neckermann. Wer Interesse hat, meldet sich per E-Mail unter mediothek@niederstetten.de oder vormittags unter Telefon 07932/60032 in der Mediothek. Hier kann man konkrete Wünsche für Bücher äußern oder sagen, für welche Sparten oder Sachgebiete man sich interessiert. Brigitte Mohr stellt dann eine Bücherkiste mit Lesestoff zusammen, die vor der Mediothek zum Abholen abgestellt oder von ehrenamtlichen Helfern verteilt wird.

Um den Familien darüber hinaus noch ein wenig zu helfen, die Zeit zu vertreiben, bis die Corona-Maßnahmen wieder gelockert werden können, wurde außerdem das „Kreative Netz“ ins Leben gerufen. Unterstützt werden Mohr und Neckermann darin von der Niederstettener Musik- und Handarbeitslehrerin Anne Beyer. Die Idee dahinter: Man will den Familien Beschäftigungs- und Bastelanregungen an die Hand geben, die mit einfachen Mitteln zuhause verwirklicht werden können. „Niemand soll dafür groß einkaufen gehen müssen“, sagt Sandra Neckermann.

Als Materialien für die Basteleien kommt von Papier über Wollreste bis hin zu einem alten T-Shirt alles mögliche infrage.

Da ja bald Ostern ist, beschäftigen sich ein paar der Ideen auch mit der Vorbereitung auf das Fest. So können Familien mit kleineren Kindern etwa über die Homepage der Mediothek die Bilderbuch-Geschichte „Rica erlebt Ostern“ von Renate Schupp verfolgen. Sie erzählt von einem kleinen Schaf, das am liebsten auf den Wiesen neben der Straße weidet, die nach Jerusalem führt und dort von den aufregenden Ereignissen rund um das Passafest erfährt. Jeweils montags, mittwochs und freitags wird auf der Homepage der Mediothek ein weiterer Teil der Geschichte veröffentlicht. Die Kinder können zu jedem Kapitel ein Bild malen, in dem auch das kleine Schaf seinen Platz hat.

Zeichnungen werden ausgestellt

Sie können das Schäfchen ausschneiden und mit Wolle oder Watte bekleben, oder aber auch auch anmalen oder selbst eines entwerfen.

Eine Schäfchen-Vorlage kann über die Homepage heruntergeladen werden. Die Bilder kann man in den Briefkasten der Mediothek stecken. Die Zeichnungen werden dort dann ausgestellt. Passend zum Osterfest ist auch das erste Bastelset, mit dem man ein Papier-Mobile anfertigen kann, für das man Hasen und Ostereier ausschneiden muss. Mit Hilfe einer weiteren Anleitung kann man im Garten oder der Natur Kräuter oder Blätter sammeln, mit denen man dann Ostereier färben kann.

Die Bastelsets kann man sich direkt an der Mediothek im Kult abholen. Dort ist am Fenster ein Netz aufgespannt, in dem die Briefumschläge mit den Bastelideen oder -materialien hängen. „Wie kleine Fische, die man fangen kann“, sagt Sandra Neckermann.

Sollten einmal mehr oder schwerere Materialien in einem Bastelset sein, werden sie in eine kleine Pappbox unter das Netz gestellt. Für alle, die in den Ortsteilen wohnen oder aus irgendeinem anderen Grund die Bastelideen nicht selber abholen können, gibt es einen Bringdienst im Rahmen des „Bü-Netz“, der ehrenamtlich von Bürgern übernommen wird.

Im Moment, sagt Sandra Neckermann, hätten sich 15 Bürger hierfür bereiterklärt, die teilweise auch schon ihre Nachbarn versorgen. Das zeige, so Neckermann, dass in Niederstetten „das soziale Netz noch intakt ist“. Der Dienst wird zentral von der Stadt koordiniert.

