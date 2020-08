Hundehalter werden stärker zur Kasse gebeten

Hundehalter müssen bald mehr für ihre Vierbeiner zahlen. Die Stadt plant ein kommunales Denkmalkonzept. Und die Straßenausbaubeiträge sind Geschichte.

Aub. Hundebesitzer müssen in Aub für ihre Vierbeiner mehr bezahlen. Einstimmig erhöhte der Stadtrat die Hundesteuer von bisher vierzig auf fünfzig Euro jährlich. Besitzer von Kampfhunden werden künftig statt mit zweihundert Euro mit vierhundert Euro zur Kasse gebeten.

Damit schließt sich die Stadt Aub den neuen Hundesteuersätzen der beiden übrigen Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft, Gelchsheim und Sonderhofen, an. In Aub sind aktuell 94 Hunde zum regulären Steuersatz angemeldet, drei weitere Hunde werden ermäßigt besteuert nach dem Steuersatz für Nutzhunde. Kampfhunde sind derzeit nicht registriert.

Anleinpflicht angepasst

Weiter hat der Stadtrat die Satzung über die Anleinpflicht von Hunden sowie über das Verunreinigungsverbot im Bereich der Stadt an die aktuelle Rechtslage angepasst. Leinenzwang kann die Stadt Aub demnach nur für ihre eigenen Grundstücke fordern. Auf öffentlichen Straßen und Plätzen kann nach aktueller Rechtslage für kleine Hunde bis zur Schulterhöhe von fünfzig Zentimeter kein Leinenzwang vorgeschrieben werden. Dass Verunreinigungen durch die Vierbeiner von deren Besitzern zu entfernen sind, sollte sich von selbst verstehen. Nach einer ebenfalls beschlossenen Verordnung über das Umherlaufen von großen Hunden besteht für solche Tiere mit Schulterhöhe von mindestens fünfzig Zentimetern innerorts Leinenpflicht.

Bürgermeister Roman Menth gab bekannt, dass mit der Sanierung der Stadtmauer im Bereich des Spitalgeländes noch in dieser Woche begonnen wird. Der Spielplatz an der Gollach musste gesperrt werden, einerseits wegen der Bauarbeiten, anderseits weil die Spielgeräte marode sind und erneuert werden müssen.

Pauschalbeitrag von 21 344 Euro

Statt der Straßenausbaubeiträge, die nach aktueller Rechtslage nicht mehr erhoben werden dürfen, erhält die Stadt Aub pauschal vom Freistaat Bayern einen jährlichen Betrag von 21 344 Euro. Menth warf die Frage auf, welche Straße damit wohl saniert werden könnte. Den Wegfall der Straßenausbaubeiträge hält Menth nach wie vor für falsch. Mit der Pauschalregelung können die Kommunen in keiner Weise ihren Aufgaben nachkommen, ihre Straßen zu sanieren.

Seit vergangener Woche ist die neue Gollachbrücke für den Verkehr freigegeben. Die bisherige Umgehung durch die Westsiedlung wurde wieder für den Durchgangsverkehr gesperrt. Der Boller an der Grundschule soll auf Wunsch der Anwohner noch für eine Übergangszeit erhalten bleiben

Menth wies auf die am Wochenende eröffnete Ausstellung „Viel Zeit und Raum“ hin. Die Betonstelen für die Ausstellung, die überall im Stadtgebiet zu sehen sind, haben schon allerhand Aufmerksamkeit erregt.

Aus nichtöffentlichen Sitzungen gab der Bürgermeister bekannt, dass mit Tabea Neckermann eine Stadtmanagerin in Teilzeit eingestellt wurde. Für die ehemalige Synagoge wurde die Sanierung der Malereien und des Putzes für 9460 Euro vergeben, der Auftrag für die Sanierung der Stadtmauer beläuft sich auf 304 947 Euro.

Die Planungsarbeiten für das Feuerwehrgerätehaus in Burgerroth wurden für 9474 Euro vergeben. Für Maler- und Verputzarbeiten in der ehemaligen Milchsammelstelle in Baldersheim wurde ein Auftrag für 6935 Euro vergeben, in der Kläranlage wurde für den Tauchereinsatz und notwendiges Gerät 14 804 Euro ausgegeben.

Stellvertretender Bürgermeister Klaus Saliger lobte den Einsatzwillen der freiwilligen Bauhelfer beim Umbau des Feuerwehrhauses und des Sankt-Georgs-Treffs in Baldersheim. Sechzehn Leute haben dort am vergangenen Samstag bei drückender Hitze geschuftet. „Es geht in großen Schritten voran. Menth schloss sich dem Lob an: „Was da geleistet wird, ist wirklich außergewöhnlich.“

Ziel eines kommunalen Denkmalkonzeptes ist es, den historischen Ortskern gemeinsam zu entwickeln und zu gestalten. Gemeinsam bedeutet in diesem Fall: in Zusammenarbeit der Stadt und der Bürger mit dem Landesamt für Denkmalpflege.

Denkmalkonzept beschlossen

Ein solches Denkmalkonzept schlug Dr. Thomas Gunzelmann vom Landesamt für Denkmalpflege dem Auber Stadtrat vor. Es handelt sich um eine Entwicklungsplanung, die neben der Städtebauförderung und der Dorferneuerung möglich ist. Es ist ein freiwilliges Konzept mit dem Ziel, mögliche Investoren und die Bevölkerung zu beteiligen und soll der Stadt ermöglichen, eigenverantwortlich mit ihren Denkmalwerten umzugehen.

Als Wirkungsbereich schlug er das städtebauliche Fördergebiet rund um die Auber Altstadt vor, erweitert um die historischen Gebäude entlang der Ochsenfurter Straße. Unter

Die Kosten belaufen sich im ersten Modul (Feststellung des aktuellen Zustandes) auf geschätzte 5000 Euro. Im zweiten Modul (Erfassung Problemfelder) auf 12 000 bis 18 000 Euro und im dritten Modul (Nutzungskonzepte) auf 50 000 bis 60 000 Euro. Diese Kosten übernimmt zu achtzig Prozent die Denkmalbehörde.

Bürgermeister Roman Menth sah in dem Konzept ein großes Glück für die Stadt Aub: „Wenn wir da reinrutschen haben wir die Möglichkeit mit hoher finanzieller Unterstützung die Grunduntersuchungen zu machen.“ Menth dachte dabei insbesondere an das Haus Nr. 25, das die Stadt Aub erworben hat und für das ohnehin Untersuchungen und Nutzungskonzepte erstellt werden müssen. Einstimmig sprach sich der Stadtrat schließlich für ein solches kommunales Denkmalkonzept aus. Die Verwaltung wird beauftrag, die erforderlichen Schritte einzuleiten. In das vorgeschlagene Fördergebiet bezog der Stadtrat mehrheitlich auch noch die Herrgottsmühle mit ein.

Im Haushalt sollen für das kommunale Förderprogramm statt bisher 40 000 Euro ab dem kommenden Jahr 50 000 Euro bereitgestellt werden. Der Beschluss fiel einstimmig.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 07.08.2020