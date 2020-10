„Hunde-Klo“ erst einmal probeweise

Aub.Nach einem immer wieder geäußerten Wunsch von Hundehaltern will die Stadt Aub probeweise einige Hundetoiletten aufstellen. Dort können die Hinterlassenschaften der Hunde in Plastiktüten entsorgt werden. Die Kosten beziffert die Verwaltung in der jüngsten Ratssitzung auf 250 Euro je Hundetoilette und 90 Euro je Sicherungspfosten. Zunächst sollen drei solche Hundetoiletten aufgestellt werden.

