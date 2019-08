Werter Herr Stadtbaumeister Korb, ich beziehe mich auf die Überschrift des Artikels vom 13. Juli „Schlaglöcher gehören der Vergangenheit“ an. Dieser These pflichte ich ausnahmsweise bei , aber in Sachen Belag muss ich Ihnen widersprechen. Ich fahre die besagte Wegstrecke ein bis zwei Mal pro Woche und es fiel mir sofort auf, dass der neue Belag zu wünschen übrig lässt, das heißt, er ist mit vielen kleinen Unebenheiten versehen, die Schwingungen verursachen und somit für ein holpriges Fahrgefühl sorgen. Meiner Meinung nach ist der Belag unsachgemäß eingebaut, dies lässt sich auch ganz einfach überprüfen. Ich nehme an, dass die Asphaltstrecke von Ihnen befahren und abgenommen wurde, sollte dem nicht so sein, so bitte ich Sie, diese noch einmal zu befahren und zwar von Freudenbach Richtung Schön. Sie werden dann sicherlich, wie ich, feststellen, dass der neue Belag im Gegensatz zum alten für ein hohes Fahrgeräusch sorgt und sich aufgrund der vielen Unebenheiten nicht schön fahren lässt. Der alte Belag (Ortschaft Schön), lässt sich jetzt noch zu 100 Prozent weicher und ruhiger befahren.

Herr Korb, als Stadtbaumeister haben Sie die Baustelle sicher als Bauleiter überwacht und somit tragen Sie die volle Verantwortung gegenüber den Bürgern der Gemeinde und des Gemeinderats.

Ich wünsche mir, dass Sie dazu öffentlich in einer Gemeinderatssitzung Stellung beziehen. Und noch ein kleiner Tipp: Man sollte nicht mit einem Kostenvoranschlag prahlen, sondern eher versuchen, diesen aufgrund des schlechten Resultats um ein Drittel zu senken.

