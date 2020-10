Künzelsau.Hoher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntag in Künzelsau. Ein 27-Jähriger war gegen 8 Uhr mit seinem Mercedes auf der B 19 von Künzelsau kommend in Fahrtrichtung Gaisbach unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Künzelsau geriet der PKW in einer Rechtskurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte das Fahrzeug gegen eine Betonbefestigung. An dem BMW entstand Totalschaden in Höhe von zirka 40 000 Euro. Der Fahrer und dessen Beifahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Bei dem Unfall wurde auch die Betonbefestigung beschädigt, die Höhe des Sachschadens ist jedoch noch unbekannt.

Nachdem sich der Verkehr aufgrund der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen gestaut hatte, musste auch ein 21-jähriger mit seinem Citroen kurz vor der Unfallstelle anhalten. Kurz darauf bemerkten die beim Unfall eingesetzten Polizeibeamten, dass der Motorraum des PKW anfing zu qualmen. Zunächst löschten die Ordnungshüter selbst den Fahrzeugbrand. Um das Feuer vollständig zu ersticken, kam die Feuerwehr vor Ort. Ein technischer Defekt war vermutlich der Grund für das Feuer.

