Hohenlohe gibt Einblicke

Neuenstein.Blick in die Geschichte: Am ersten Wochenende im März findet bundesweit der „10. Tag der Archive“ statt. Zu diesem Anlass bietet das Kreisarchiv des Hohenlohekreises, Schlossstraße 42 in Neuenstein, am Freitag, 6. März, von 16 bis 18 Uhr wieder die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und eines der wichtigsten Archive in der weiten Region näher kennenzulernen.

Das Kreisarchiv öffnet seine Pforten und informiert im Rahmen einer Führung durch das Archivmagazin über die vielfältige und gar nicht verstaubte Archivarbeit.

Anschauliche Quellen zur Geschichte der Region - wie Karten, Pläne, Akten, Fotos und andere Schätze der Vergangenheit, die in Kartons verpackt in den Regalen lagern – werden hervorgeholt und den Besuchern präsentiert. Neben verschiedenen historischen Dokumenten werden die modernen Methoden ihrer Aufbewahrung, Erschließung und Recherchierbarkeit sowie die Möglichkeiten der Nutzung vorgestellt.

Veranstalter ist das Kreisarchiv Hohenlohekreis in Zusammenarbeit mit den Volkshochschulen Öhringen und Künzelsau. Die Teilnahme ist kostenfrei, um Anmeldung über die VHS Öhringen (Telrfon 07941 /68-4250) bzw. Künzelsau (Telefon 07940 / 9219-0) wird gebeten. Weitere Informationen sind direkt beim Kreisarchiv unter Telefon 07942 / 9412-64 erhältlich. pm

