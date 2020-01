Höchster Einsatz für „sein“ Röttingen

Starb mit 80 Jahren in Röttingen, Johann Apfelbacher. Markhard Brunecker

Röttingen.Johann Apfelbacher, eine der bekanntesten Persönlichkeiten Röttingens, ist völlig überraschend im Alter von 80 Jahren gestorben.

Der in Lichtenfels/Oberfranken Geborene zog nach seinem Studium mit Ehefrau Ute im August 1967 nach Röttingen. Als Lehrer am Bildungszentrum in Niederstetten unterrichtete er sowohl an der Grund- und Hauptschule als auch an der Realschule. Nach 35 Jahren ging

...