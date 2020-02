Hochkomplizierte Angelegenheit

Schwertransporte erfolgen südlich von Bronn“, diese Worte waren am Donnerstag, 13. Februar, auf der Seite „Tauber-Vorbach“ als Überschrift zu lesen. Es geht also weiter mit dem Ziel, aus dem „Lieblichen Taubertal“ ein Gewerbegebiet zur Stromerzeugung zu machen. Fazit: Heimat ade.

Zwar hat der Niederstettener Gemeinderat dem Bau einer vierten Windkraftanlage im „Hühnernest“ in der Vergangenheit wiederholt die Zustimmung versagt – das Landratsamt hat die Kommune nun überstimmt. Das Windrad mit zirka 200 Metern Höhe wird also gebaut. Betroffen von dem Bau ist auch die Stadt Weikersheim, genauer gesagt, der Ortsteil Bronn. Hoch kompliziert ist bei der Angelegenheit der erforderliche Bau von Zufahrtsstraßen. Bürgermeister Klaus Kornberger bekundete, dass die Themen Rückbau und Entschädigung bereits „safe“ vertraglich geregelt seien. Die Stadtverwaltung werde genau darauf achten, dass die Vorgaben auch eingehalten werden. Das ist frommes Wunschdenken.

Warum wurden die Bürger von Weikersheim in den „Weikersheimer Nachrichten“ nicht informiert? Und was bedeutet „safe – vertraglich geregelt?“ Ich interpretiere diesen Vorgang so: Es wurde ein Vertrag in den Safe gelegt, der gar keinen Wert hat. Warum hat der keinen Wert? Weil die Praxis dagegen ist. Zu jedem Windrad, das gebaut wird, müssen Straßen gebaut werden, die Schwerlastverkehr bewältigen können. Diese Straßen werden gar nicht mehr zurückgebaut, da die Windräder zu Reparaturen, Unfällen, Weiter-, Ab-, Umbau und ähnlichem ständig angefahren werden.

Weikersheimer Bürger im Stadtteil „Mohlach“ können auch mitreden. Mein Anwesen hat an Wert verloren. Ich bin daher nicht mehr bereit, die jährliche Grundsteuer, wie seither, zu bezahlen.

