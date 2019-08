Hitzige Debatte mündet in Vorwürfen

Die erste Stadtratssitzung nach der Bekanntgabe von Bürgermeister Martin Umscheid, bei der Kommunalwahl am 15. März 2020 nicht mehr kandidieren zu wollen, begann mit viel Lob und in Harmonie.

Röttingen. Die warmen Worte zu Beginn der Sitzung kamen vom Rathauschef selbst und galten in erster Linie dem anwesenden Intendanten der Röttinger Festspiele, Lars Wernecke. Wirtschaftlich könne nach Worten Umscheids für die am Sonntag zu Ende gegangenen Spiele noch keine Bilanz gezogen werden, doch künstlerisch sei die Spielsaison ein voller Erfolg gewesen. Die Harmonie im Ensemble und das Miteinander wären noch nie so toll gewesen. Das habe die Arbeit deutlich erleichtert, so der Rathauschef weiter.

Als Beispiel verwies Umscheid darauf, dass trotz des Regens siebenmal durchgespielt wurde, obwohl ein Abbruch angestanden hätte. Lars Wernecke bestätigte die gute Stimmung innerhalb der Truppe und würdigte die Unterstützung sowohl der Stadt Röttingen als auch der zahlreichen ehrenamtlichen Helfer, die ihm in seinem Premierenjahr mit sehr viel Engagement die Aufgabe erleichtert haben. Die Anwesenheit Werneckes war aber dem Tagesordnungspunkt „Ersatzbeschaffung Ton- und Lichtanlage im Innenhof der Burg“ geschuldet. Diese ist seit rund zehn Jahren im Einsatz, hängt während der Saison im Freien und ist daher völlig der Witterung ausgesetzt. Nach kaufmännischer Rechnung sei diese Anlage laut Umscheid abgeschrieben.

Bereits in diesem Jahr habe man sich nur durch dauernde notdürftige Reparaturen durch die Saison „hangeln“ können. Ersatzteile sind laut dem Tontechniker der Röttinger Festspiele, Udo Beil, mit Ausnahme des Mischpults nicht mehr zu bekommen. Dazu berichtete er von einigen peinlichen Tonaussetzern während der Vorstellung. Für Intendant Lars Wernecke sei dies eine „Minderung der Aufführungsqualität“.

Über Finanzen „nachdenken“

Diese Serie der Anlage gebe es laut Beil nicht mehr und die einzelnen Elemente könnten nicht ausgetauscht werden, denn tontechnisch sei alles aufeinander abgestimmt. Beil trug die vier eingeholten Angebote vor, die vom günstigsten mit 74 900 Euro bis zum teuersten mit rund 109 970 Euro reichten.

Für Bürgermeister Martin Umscheid ist ein Ausleihen einer Anlage wirtschaftlich uninteressant, alleine schon wegen der Dauer der Festpiele. Nach Erklärung von Udo Beil sei die geplante Anlage mit den Fachfirmen im Vorfeld abgestimmt worden.

Hartmut Eichinger stellte nach den ersten Wortmeldung die Grundsatzfrage: „Wie geht es eigentlich mit den Festspielen künftig weiter“ und „Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für solche eine Anschaffung“?

Neue Entscheidungsträger

Dies war der Auslöser für eine sehr hitzige Debatte, vor allem zwischen Bürgermeister Martin Umscheid und Stadtrat Hartmut Eichinger, die auch zu persönlichen Vorwürfen führte. Laut stellvertretendem Bürgermeister Josef Geßner sei die Grundsatzfrage erst durch den neuen Bürgermeister und das neu gewählte Gremium zu klären, seien doch unter anderem vorhandene Verträge einzuhalten.

In einem waren sich die Räte einig, dass sie ständig über die Ausgaben der Stadt nachdenken und abwägen, egal in welcher Beziehung. Für Bürgermeister Umscheid könnten Kosten nur wirklich gespart werden, wenn Personal wie – etwa im Bauhof – eingespart wird.

Letztendlich genehmigte das Gremium bei einer Gegenstimme das Anlagenpaket der Firma Kling und Freitag in Höhe von 109 969 Euro bei einer Lieferzeit von rund zehn Wochen. Hierzu werden je ein Förderantrag bei der Unterfränkischen Kulturstiftung und beim Kulturfonds des Freistaates Bayern gestellt, über die mit Fördermitteln in Höhe von fünfzig Prozent gerechnet wird.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.08.2019