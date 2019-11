Herbstmarkt in Künzelsau

Künzelsau.Die Werbegemeinschaft Künzelsau veranstaltet am Sonntag, 3. November, in der Innenstadt einen bunten Herbstmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag. In der gesamten Hauptstraße wird ein vielseitiges Programm geboten. Um 11 Uhr öffnen der Markt und die Gastronomie. Mit über 30 Ständen wird einiges geboten. „Es ist für jeden was dabei“ freut sich Matthias Uebele, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Künzelsau, auf den Herbstmarkt. Eine Vielzahl von Fachgeschäften in der Künzelsauer Hauptstraße haben für die Besucher ab 12 Uhr geöffnet und warten mit einigen Sonderaktionen beim verkaufsoffenen Sonntag auf. Die Hauptstraße wegen des Herbstmarktes gesperrt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.11.2019