Heraus aus der Sprache der Unmenschlichkeit

Niederstetten.Die fünf Stationen des „Tacheles“-Gedenkpfades sind wie folgt geplant:

Die erste Station am Turm der evangelischen Kirche trägt den Titel „Pfarrer Hermann Umfrid – Den eigenen Standpunkt finden – gestern und heute“.

Sie dreht sich dementsprechend um das Leben des Geistlichen, um die Geschehnisse des 25. März 1933 und Umfrids Handeln als eine Anfrage an die Betrachter.

Ausgrenzungsgesellschaft

„Die Ausgrenzungsgesellschaft – Anleitung für couragiertes Handeln“ ist Thema der zweiten Station gegenüber dem „Hirschen“.

Kubusförmig und bewegbar mit einem Modell des alten Rathauses gestaltet bringt sie Niederstettener Heimatgeschichte zur Sprache wie etwa die Niederschlagung der gesellschaftlichen Entwicklung der 20er und 30 Jahren bis hin zur Deportation und Vernichtung der jüdischen Bürger.

Außerdem es geht zum Beispiel um die Frage, wie sich mutiges Verhalten im heutigen Zeitalter zum Beispiel in sozialen Medien äußert.

Einblick in jüdische Religion

Bei der dritten Station steht die jüdische Gemeinde im Mittelpunkt, die über Jahrhunderte in Niederstetten ihre Heimat hatte. Diese Station ist zweigeteilt.

An der Stelle der früheren Synagoge soll deren Grundriss in Form einer Bodenplatte dargestellt werden. Zum zweiten gibt am Stadteingang eine Lernstation in Form eines zu bedienenden Bildschirms „Einblicke in die Jüdische Religion – gestern und heute, vor Ort und darüber hinaus“.

Die vierte Station in der Schimmelturmgasse erinnert mit dem Untertitel „Heraus aus der Spirale der Unmenschlichkeit“ sowohl an die Zerstörung als auch den Wiederaufbau der Stadt sowie wertschätzend an die Menschen, die diesen Wiederaufbau geleistet haben.

Begleitet mit den drei essenziellen Grundwerten der Verfassung, nämlich „Friede“, „Gemeinschaft“ und „Gerechtigkeit“ geht es zur fünften Station am Rathauseingang.

Unter dem Motto „Zivilcourage und Toleranz – in den Spiegel schauen können“ wird dort der Betrachter durch die Installation visuell mit sich selbst konfrontiert und zudem beispielsweise entlang der ersten fünf Artikel des Grundgesetzes zum Weiterdenken herausgefordert. pdw

