Heilig-Abend-Gottesdienst am Bildschirm feiern

Main-Tauber-Kreis.Nah bei den Menschen bleibt die evangelische Kirche auch in Corona-Zeiten. Auch einige Video-Gottesdienste aus dem Kirchenbezirk Weikersheim, werden am Heiligen Abend im Internet zu sehen sein.

Tagsüber geschlossen sind derzeit die Gotteshäuser, denn aufgrund der staatlichen Ausgangsbeschränkungen, dürfen sie nur zu den Gottesdiensten öffnen. Ob diese so wie angekündigt stattfinden können, war bei Redaktionsschluss noch nicht absehbar.

Die so genannte Sieben-Tage-Inzidenz entscheidet darüber, denn ab einer Höhe von 200 müssen die württembergischen Kirchengemeinden nach Weisung des Oberkirchenrats „eingehend prüfen“, ob sie aus Gründen des Infektionsschutzes, auf Präsenzgottesdienste verzichten und auf digitale Formate umsteigen möchten.

Drei der Pfarrer haben zusammen mit engagierten Mitarbeiterteams bereits Online-Gottesdienste erarbeitet, die aber erst am Heiligen Abend freigeschaltet werden. So sollen die Gemeindemitglieder, die keine Möglichkeit zum Besuch eines Präsenzgottesdienstes haben, gleichzeitig mit der ganzen Gemeinde feiern können.

In Elpersheim wird die Christvesper um 17.30 Uhr live in der St. Georgskirche stattfinden. Dieser Gottesdienst, gestaltet von Pfarrer i. R. Horst-Frithjof Tschampel und bereichert durch ein Krippenspiel in der Form eines Schattenspiels, wird auf eine Leinwand auf dem Kirchenvorplatz übertragen und ist auch online zu sehen – auf YouTube unter „Gottesdienst Elpersheim“.

Die evangelische Kirchengemeinde Igersheim bietet am Heiligen Abend um 18 Uhr gleichzeitig mit dem Präsenzgottesdienst eine gottesdienstliche Andacht mit aktuell gehaltener Predigt von Pfarrer Uwe Krauß. Sie ist zu finden unter www.evangelische-kirche-igersheim.de. So ein Angebot wird es an Silvester um 18 Uhr noch einmal geben.

In der Pfarrei Wildentierbach mit Oberstetten, Rinderfeld und Wermutshausen, werden nach dem Beschluss der Kirchengemeinderäte am Heiligen Abend (mit Ausnahme einer Andacht in der Wildentierbacher Marienkirche um 19 Uhr), gar keine Präsenzgottesdienste gefeiert. Dafür hat Pfarrer Dominik Frank einen Video-Gottesdienst gestaltet, der ab Donnerstag, 24. Dezember, abrufbar ist unter YouTube „Evang. Kirchengemeinde WTB - RIN - WER - OBE“.

Für Kinder und Familien macht die Kinderkirche Igersheim ein exquisites Angebot zum Anschauen im Netz: Mit kindgerechten Bildern zur Weihnachtsgeschichte, gemalt von Christine Geldbach, hat sie unter dem Thema „Weihnachten so (coro- na)“, ein digitales Krippenhörspiel-Bilderbuch erstellt, das am Heiligabend ab 17 Uhr und auch an den Tagen danach auf www.evangelische-kirche-igersheim.de., abrufbar ist.

Überregionale Angebote für Erwachsene finden sich unter www.ekd.de. Digitale Kindergottesdienste gibt es bei YouTube unter „kirchemitkinderndigital“. peka

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.12.2020