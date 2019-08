Hand in Hand in einer familiären Stadt

Unter dem Motto „BZN vereint“ feierte die gesamte Schul- und Ortsgemeinschaft Niederstettens auf dem Schul- und Sportgelände des Bildungszentrums ein unvergessliches Schulfest.

Niederstetten. Die Eröffnung der Veranstaltung erfolgte inmitten des Pausenhofs auf einer großen Bühne, auf der im Laufe des Tages ein durchgängiges abwechslungsreiches Programm mit diversen musikalischen, sportlichen und sonstigen Beiträgen die Besucher in den Bann zog.

Schulleiter Benedikt Amann zeigte in seiner Eröffnungsrede die Bedeutung des diesjährigen Mottos des Schulfestes „BZN vereint“ auf. In der familiären Stadt arbeite man in vielen Bereichen Hand in Hand zusammen. Zwischen der Schule und zahlreichen Vereinen werden Kooperationen aktiv gelebt. Gemeinsam möchte die Schule sowie Vereine die Kooperationen weiter ausbauen, das Vereinsleben stärken und Angebote im offenen Ganztag der Schule verwirklichen.

Deshalb gab es beim Schulfest viele verschiedene Aktionen und Aktivitäten, Vereine näher kennenzulernen, bestehende Kooperationen zu bewundern und schulische Stationen auf dem Pausenhof, den Klassen- und Fachräumen sowie auf dem Sportgelände zu erkunden. Jedes Kind bzw. jeder Jugendlicher hatte die Möglichkeit, mittels einer Rundlaufkarte aus ungefähr 30 unterschiedlichen Stationen interessenorientiert diverse Angebote wahrzunehmen.

Einblick ins musische Profil

Für jede absolvierte Station konnte man einen Stempel sammeln und bei erreichter Mindestanzahl in die Lostrommel beim Infopoint an der Hauptbühne sich die Chance auf einen Preis am Ende der Veranstaltung sichern. So freuten sich viele Kinder zum Abschluss über Gutscheine und Geschenke dank vieler Sponsoren.

Neben genannter Aktionen und Mitmachstationen von Vereinen sowie der Schule gab es eine umfangreiche Verpflegung. Der Elternbeirat am Bildungszentrum investierte viel Zeit im Vorfeld in die Vorbereitung für das Essens- und Getränkeangebot. Auch der Förderverein, der Freundeskreis des BZN, war hierbei tatkräftig.

Weitere Höhepunkte fanden auf der Bühne auf dem Pausenhof statt. Ein abwechslungsreiches Programm mit Musik- und Tanzaufführungen, gelungene Kooperationen, Einblicke in das musische Profil der Schule, Preisprämierungen sowie die Präsentation des neuen Schullogos, welches die Schüler in Form eines Wettbewerbs in Zusammenarbeit mit der Werbeagentur im Vorfeld mitgestalten konnten, wurden auf der Tribüne dargeboten.

Schulleiter Benedikt Amann verkündete mit Stolz die Gewinner der Grund- und Realschule, die dem Aufruf gefolgt waren, das neue Logo mitzugestalten und kreativ tätig zu werden. „Unsere Schule bekommt ein neues Gesicht“, so der Leiter der Bildungseinrichtung, „und in Form des neu gestalteten Schul-T-Shirts kann man nun mit Stolz die neue Marke BZN in die Welt tragen“. bzn

