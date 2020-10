Gute Nachwuchsarbeit zahlt sich aus

Volleyball-Spieltage der weiblichen U14, U16 und U18 des TV Nieder-stetten standen an.

Die Gegner der weiblichen U14 hießen Möckmühl I, Möckmühl II sowie Neuhütten. Die Mädchen des TV Niederstetten zeigten eine durchweg gute Leistung und entschieden alle drei Spiele mit jeweils 2:0-Sätzen für sich.

Die U16 hatte den Tabellenführer aus Backnang zu Gast. Trotz eines durchschnittlichen Alters von gerade einmal zwölf Jahren schafften es die TVN-Nachwuchstalente um Trainerin Verena Henn,gegen die körperlich robusteren und größeren Spielerinnen aus Backnang das Spiel 2:1 in Sätzen für sich zu entscheiden.

Die U18-Mannschaft des TV Niederstetten,trainiert von Karin Henn, verteidigte am Wochenende ihren ersten Platz in der Leistungsstaffel. Beim Spieltag in Esslingen spielte die Mannschaft im ersten Spiel fehlerfrei auf und besiegte den Gastgeber in zwei Sätzen glatt mit 25:12 und 25:11.

Von diesem Sieg beflügelt,startete man auch das zweite Spiel gegen Birkach souverän und gewann den ersten Satz mit 25:8. Im zweiten Satz schlichen sich viele leichtsinnige Fehler ins Spiel ein und man musste mit 23:25 den Satzverlust hinnehmen. Auch im Tiebreak knüpften die TVN-Spielerinnen nicht mehr an ihre glänzenden Leistungen vom ersten Satz an und verloren folglich auch diesen Satz denkbar knapp mit 13:15. Trotz der Niederlage steht die Mannschaft des TV Niederstetten auf dem ersten Tabellenplatz der Leistungsstaffel und hat nun beste Chancen, das Ticket für die württembergischen Meisterschaften zu lösen.

Für die U14 und U 16 spielten: Nora Haag, Ida Dod, Pauline und Emily Hobmaier,Jasmina Kurtisi, Christina Schmit und Sarah Schneider.

Für die U 18 waren am Start: Lilli Wunderlich, Mia Deppisch, Emily Hobmaier,Jasmina Kurtisi, Marit Gehringer,Florin Naber, Lucy McCoullough und Lina Dod. sd

