Gut aufs Leben vorbereitet

Künzelsau.Ein Blumenmeer als Sinnbild der Freude gab den feierlichen Rahmen der Abschluss-„feier“ der Real- und Hauptschulabsolventen an der Freien Schule Anne-Sophie Künzelsau.

Elternbeiratsvorsitzende Eva Reinhardt, Klassenlehrer David Küpper und auch der Leiter der Sekundarstufe I, Bernd Paukner, würzten ihre Ansprachen mit Gleichnissen, Erinnerungen, didaktischen Raffinessen. Eingebettet in eine Bilder- und Musikshow wurden die Zeugnisse von den Absolventen selbst vom Tisch geholt.

Absolventin Mia Brückbauer versetzte sich in ihrer Abschlussrede in die Zukunft und ging darauf ein, an welche schulischen Ereignisse sich der jetzige Abschlussjahrgang in späteren Jahren erinnern wird. Ein besonderes Lob zu dem, was die Freie Schule Anne-Sophie aus ihrer Sicht auszeichnet, ist die Erkenntnis „Wir haben gelernt, erfolgreich auf eigenen Füßen zu stehen!“

Gesamtleiterin Angelika Schmidt ging darauf ein, welche Bedeutung positive persönliche Eigenschaften, Verhaltensweisen, vor allem aber auch Geduld und auf etwas verzichten können für das kommende Leben haben können. Die Absolventen:

Realschule: Mia Brückbauer (P); Hendrik Ender (B); Franco-Luca Fahrbach; Catherine Christelle Fouquet (B); Katharina Göbel; Lilly Heger (P); Luca Hummel; Laura Karle (P); Emilia Kilb (P); Emelyne Klein (B); Josefine Kunig-Nestl (P); Darius Lang; Paschalis Miltsios; Nick-Luis Neumann (B); Saskia Rapp (B); Hanna Romig (P); Amelie Schnell (B). Den Sozialpreis erhielten Mia Brückbauer und Hanna Romig.

Hauptschule: Victoria Braun; Niklas Kaiser (B); Hanna Kirschner; Feline Lechel (B); Salome Ostendorph; Steven Reitenbach; Vincent Schäffer; Kevin Schneider (B).

© Fränkische Nachrichten, Montag, 03.08.2020