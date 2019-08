Gullydeckel, Ampeln, Fensterscheiben: Aub wird wiederholt Opfer von Vandalismus

Aub.Ein großes Spektakel fand in der Nacht zum Montag am Himmel über Aub statt, wie in der Stadtratsitzung thematisiert wurde.

Fast eine Stunde lang stand ein Polizeihubschrauber über der südlichen Stadt und weckte einen Teil der Bevölkerung. Hintergrund war ein erneuter Einbruch im Supermarkt und die Suche der Polizei nach den Einbrechern. Mit Scheinwerfern und Wärmebildkamera suchte die Polizei aus der Luft nach den Tätern. Wie Bürgermeister Robert Melber berichtete, konnte die Polizei zumindest einen Teilerfolg verbuchen, denn zumindest einer der Einbrecher konnte gestellt und dingfest gemacht werden. Der oder die Übrigen konnten zunächst unbekannt entkommen. Über zunehmenden Vandalismus klagte Bürgermeister Robert Melber.

So seien vor einiger Zeit am Fahrradpavillon von Unbekannten wieder Glasbausteine zerschlagen worden. Ein Teil der Ampelanlage, die den Verkehr an der Umleitung der Brückenbaustelle durch die Westsiedlung regeln soll, wurde gar gestohlen. Unbekannte hatten den Teil der Ampelanlage mit den Lichtzeichen und der Steuerung abmontiert und mitgenommen. Gegen halb drei Uhr in der Nacht sei die Ampelanlage noch komplett gewesen, berichtete ein Anwohner, der um diese Zeit von der Nachtschicht nach Hause gekommen war. Morgens war die Ampel nicht mehr vollständig, wo der gestohlene Teil der Ampelanlage verblieben ist, sei nicht bekannt.

Ferner gab es in der gleichen Nacht Zoff im Jugendheim im Spital. Dort seien zwei ungebetene Jugendliche eingekehrt, die sich der Bitte der Einheimischen, die Einrichtung zu verlassen, massiv widersetzt hätten. In den Morgenstunden wurden dann mehrere Fensterscheiben des Jugendzentrums mit Steinen zertrümmert und eine Parkbank vor dem Gebäude wurde angezündet und verbrannt. In beiden Fällen hat die Stadt Anzeige erstattet.

Wie die Ochsenfurter Polizei auf Rückfrage mitteilte, wurde in der Nacht nicht nur die Ampelanlage beschädigt, sondern auch ein Gullydeckel herausgehoben, ein großer Stein auf die Straße gelegt, Papiertonnen umgeworfen, entlang der Straße nach Baldersheim Leitpfosten umgeworfen. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 6000 Euro. Die Polizei hat Hinweise auf einen oder mehrere Verdächtige und ermittelt wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung. Aus ermittlungstaktischen Gründen werden derzeit aber keine Einzelheiten bekanntgegeben. Ob die Beschädigungen mit dem Vandalismus im Auber Jugendheim zusammenhängen, darüber gibt es derzeit noch keine Kenntnisse. Es könnte aber ein Zusammenhang bestehen, ließ die Polizei durchblicken. Bürgermeister Robert Melber und sein Stellvertreter Michael Neckermann riefen die Bevölkerung auf, entsprechende Hinweise schon bei Verdacht auf Vandalismus zu melden. „Es ist schon bedenklich, wie sich solche Vorfälle in jüngster Zeit mehren“, so der Bürgermeister: „Das ist kein Spaß mehr!“

