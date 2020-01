Günstige Alternative

Niederstetten.Schon öfter haben Bürger den Wunsch geäußert, dass es in Niederstetten eine öffentliche Toilette geben möge. Eine notwendige, aber kostspielige Angelegenheit, wie Bürgermeisterin Heike Naber in der Gemeinderatssitzung erläuterte.

Zu den Baukosten von rund 130 000 Euro kämen monatlich noch bis zu 15 000 Euro Unterhaltungskosten hinzu. Alternativ dazu hätten Städte wie Aalen, Heilbronn und auch Blaufelden ein neues Konzept umgesetzt, die „Nette Toilette“.

Hier werden Toiletten, etwa in Gaststätten oder Tankstellen, der Bevölkerung öffentlich zugänglich gemacht. Die Stadt zahlt den Dienstleistern bzw. Betreibern je nach Einwohnerzahl dafür einen monatlichen Beitrag zwischen 20 und 500 Euro.

Der Vorteil: Mit dem Geld unterstützt die Stadt die Gastronomen bzw. Dienstleister finanziell bei der Pflege der Toiletten und spart selbst dadurch Kosten. Der Gastronom bekommt dadurch den einen oder anderen neuen Gast und Geld für seine schon bestehende Toilette. Und die Bevölkerung hat im Idealfall ein flächendeckendes Netz an frei zugänglichen Toiletten, die sauber und oft bis in die Nacht hinein geöffnet sind. Für die Bürger zu erkennen sind die „Netten Toiletten“ an einem auffälligen Logo mit einem fröhlich lachenden Gesicht, außerdem können sie sich eine App aufs Handy laden, um die WCs leichter zu finden.

Für die Stadt würden sich für die Lizenz sowie Gestaltung und Erstellung von Aufklebern, Flyern und Plakaten zunächst Kosten von 2420 Euro ergeben, rechnete Naber vor.

Im Gemeinderat stieß die Idee zwar auch auf Bedenken (Georg Keim: „Dafür ist Niederstetten zu klein“), größtenteils jedoch auf Zustimmung. Deshalb wurde der Ausschuss Niederstettener Stadträte damit beauftragt, Dienstleister und Betreiber vorzuschlagen, die bei der Aktion mitmachen könnten. Die endgültige Entscheidung wird dann in einer späteren Sitzung fallen. sem

