Große Nachfrage erwartet

Igersheim.Das Bürgernetzwerk Igersheim (BNW) organisiert am Samstag, 9. November, von 10 bis 16 Uhr, einen Hallenflohmarkt. Verkaufsflächen können beim BNW am Donnerstag, 17. Oktober, im Bürgerlädle Igersheim, angemietet werden. Der Hallenflohmarkt Igersheim wird von Freiwilligen des Bürgernetzwerks und der Jugendfeuerwehr in ihrer Freizeit ermöglicht.

Angeboten wird alles, was auf und unter die Tische und auf die Kleiderstangen passt. Neben dem großen Flohmarktangebot, gibt es beim Hallenflohmarkt, ein Begleitprogramm mit Kaffee und Kuchen (Jugendfeuerwehr) und Kinderbetreuung (Taschengeldbörse). Die Ehrenamtlichen des BNW nehmen die persönlichen Anmeldungen gegen Bezahlung der Standmiete, entgegen. Aufgrund der großen Nachfrage und begrenzter Anzahl von Tischen, kann maximal ein Tisch plus Kleiderstange pro Verkäufer angemietet werden. Wer Verkaufsflächen beim BNW anmieten möchte, hat hierzu an folgenden Terminen im Bürgerlädle, Möhlerplatz 6, Gelegenheit:

Vermietung von Verkaufsflächen für Verkäufer aus Igersheim: Donnerstag, 17. Oktober, von 18.30 bis 20.30 Uhr. Bei der Vermietung von eventuellen Restflächen am Samstag, 19. Oktober, von 9 bis 11 Uhr, entfällt die Begrenzung auf Verkäufer aus Igersheim, hier kommen auch Auswärtige zum Zuge.

Am Samstag, 19. Oktober, werden eventuell noch freie Verkaufsflächen an Interessierte aus der ganzen Region vermietet. Sollten bereits am Donnerstag, 17. Oktober, alle Verkaufsflächen vermietet werden und deshalb der Termin am 19. Oktober, entfallen, weist das BNW auf seiner Webseite www.igersheim-aktiv.de hierauf hin.

Anlieferung der Waren und Aufbau des Flohmarkts erfolgen am Samstag, 9. November, ab 8 Uhr. Um 10 Uhr wird die Erlenbachhalle für Käufer geöffnet. Für Kinder gibt es den Spiel-, Bastel- und Schminkstand. Weitere Informationen beim BNW auf der Webseite www.igersheim-aktiv.de. Sollten nach diesen Informationen noch Fragen bestehen, können diese bei der Anmeldung am Donnerstag, 17., oder Samstag, 19. Oktober, geklärt werden beziehungsweise per E-Mail an die Ehrenamtlichen an Hallenflohmarkt@igersheim-aktiv.de. oder an die BNW-Koordinatorin Ingrid Kaufmann-Kreußer, unter Telefon 07931 / 497-22.

