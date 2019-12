Große Losaktion des Gewerbevereins war wieder ein Renner

Niederstetten.Die Losaktion des Gewerbevereins Niederstetten beim Niederstettener Weihnachtsmarkt war erneut ein Renner: 2200 Euro sind für die Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis.

Im Rahmen des diesjährigen Weihnachtsmarktes in Niederstetten hat der dortige Gewerbeverein erneut eine Losaktion zu Gunsten der Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis durchgeführt.

Insgesamt gab es bei den zehn Ziehungen über 100 Preise zu gewinnen, die von Unternehmen aus Niederstetten und Umgebung gespendet worden sind.

Scheckübergabe

Bei der Scheckübergabe in Höhe von 2200 Euro an Jörg Hasenbusch, dem Vorsitzenden der Lebenshilfe, in dem auch die von dem Landfrauenverein Oberstetten gespendeten 350 Euro enthalten sind, zeigte sich der Vorsitzende des Gewerbevereins, Andre Beetz, sehr erfreut über die wieder so erfolgreich durchgeführte konzertierte Aktion, dank derer der Lebenshilfe auch in diesem Jahr kräftig geholfen werden kann.

„Großartige Hilfe“

Jörg Hasenbusch dankte im Namen der Menschen mit Behinderung neben dem Gewerbeverein allen, die diese großartige und für die Arbeit der Lebenshilfe so wichtige finanzielle Hilfe ermöglicht haben.

Hierbei hob Hasenbusch insbesondere den Einsatz des Landfrauenvereins Oberstetten mit seiner ersten Vorsitzenden Gabriele Wörner und Ute Weihbrecht hervor, den Vorbachtaler Musikverein und die Bürgermeisterin von Niederstetten, Heike Naber, die in ihrem Grußwort nochmals auf die wichtige Arbeit und Bedeutung der Lebenshilfe hingewiesen hatte. lh

Mittwoch, 11.12.2019