Greifvogel soll Tauben verjagen

Schwäbisch Hall.Greifvögel sind die natürlichen Feinde von Tauben und sollen nun in Schwäbisch Hall die Tauben aus der Innenstadt vertreiben. Schwäbisch Hall verzeichnet eine große Taubenpopulation, mit der einige Probleme einhergehen.

Die Stadt Schwäbisch Hall arbeitet nun mit einer Falknerei zusammen, um die Tiere aus der Innenstadt zu vertreiben.

Durch die Präsenz eines Greifvogels im Lebensraum der Tauben werden diese gestört und sie nutzen ihre gewohnten Sitz- und Nistplätze nicht mehr. Hierzu bewegt sich die Falknerin mit dem Tier durch die Innenstadt und lässt den Greifvogel immer wieder von ihrer Faust losfliegen, meist kommt ein Wüstenbussard zum Einsatz. Bei der Vergrämung geht es nicht darum, die Tauben zu bejagen, sondern darum, dass die Tauben sich nicht mehr wohl fühlen und an anderen Orten niederlassen.

Die Taubenvergrämung in Schwäbisch Hall beginnt am Montag, 3. August. Damit das Vertreiben der Tauben erfolgreich ist, muss auch das Taubenfütterungsverbot in Schwäbisch Hall eingehalten werden: Demnach ist es untersagt, auf öffentlichen Straßen und Gehwegen sowie in Grün- und Erholungsanlagen die Tauben zu füttern.

