Niederstetten.Oberstabsfeldwebel Patrick Schneider ist Zugführer der Luftrettungsmeister in Niederstetten und befehligt 23 Frauen und Männer. Für seine Leute erklärt er stellvertretend, dass man sich absolut auf den neuen, modernen Hubschrauber freue, weil dieser „wahnsinnige Leistungsperspektiven im Gegensatz zur alten Huey“ biete. Es sei tatsächlich ein gewaltiger Sprung von analoger zur digitalen Technik. Daher bräuchten auch alle Kameraden Zeit, um sich mit der neuen Technik vertraut zu machen. Schneider schwärmt von der Hochleistungskamera im Hubschrauber und vielen weiteren Ergänzungen und Verbesserungen. „Ja, es ist zunächst ungewohnt, aber wir müssen damit arbeiten und viel lernen“, so Schneider: „Wir haben etwas weniger Platz als in der Huey und der Patient liegt jetzt anders“, nämlich zur Flugrichtung hin, „und nicht mehr wie bisher quer im Hubschrauber“, aber zur Versorgung stünden die neuesten Gerätschaften zur Verfügung. Und trotz aller Vorfreude auf das Neue spürt Patrick Schneider großen Wehmut wie er unserer Zeitung sagt bezüglich des Abschieds von der Bell UH-1D: „Ich war 26 Jahre auf der Huey“, das hinterlasse ohne Frage Spuren und die Zeit sei für immer mit vielen schönen Erinnerungen verbunden. sabix

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.03.2020