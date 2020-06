„Gesprächsangebot nicht angenommen“

Der Niederstettener Gemeinderat hat mit großer Mehrheit gegen Bürgermeisterin Heike Naber Rechtsaufsichtsbeschwerde eingelegt. Die Pressemitteilung dazu wirft Fragen auf.

Niederstetten. Die Erklärung der drei Listensprecher des Gremiums, Ulrich Roth (AWV), Roland Landwehr (CDU) und Klaus Lahr (SPD) fällt knapp aus: „In der Gemeinderatssitzung am 20.05.2020 wurden Fragen an die Verwaltung gerichtet zur Beauftragung von Architektenleistungen und einem Immobilienkauf durch die Bürgermeisterin. Der Gemeinderat in großer Mehrheit lässt die Vorgänge von der Kommunalaufsicht des Landratsamts prüfen. Bis zu einem Ergebnis strebt der Gemeinderat eine ruhige und konstruktive Zusammenarbeit aller Beteiligten an.“ Bürgermeisterin Heike Naber wollte sich hierzu nicht äußern (siehe Bericht unten).

Bei der Gemeinderatssitzung am 20. Mai hatte Ulrich Roth, Sprecher der Mehrheitsfraktion AWV, die Bürgermeisterin um Erklärung gebeten, warum sie – ohne Beschluss und sogar ohne Wissen des Gemeinderats – Architektenleistungen vergeben habe, die ihre durch die Hauptsatzung auf 25 000 Euro begrenzte Zuständigkeit überschreiten. Die Kosten für die Architektenleistungen belaufen sich auf mehrere hunderttausend Euro und umfassen verschiedene Großprojekte wie die Sanierung des Bildungszentrums, der Sporthalle sowie die Einrichtung eines Bürgertreffs mit Heimatmuseum im ehemaligen „Hirschen“. Naber wich damals einer Antwort aus und berief sich dabei – offenbar zu Unrecht, wie die FN in einem Gespräch mit dem Leiter der Kommunalaufsicht Michael Haas erfuhren – auf eine angebliche Verpflichtung zur nichtöffentlichen Beratung des Themas. Bislang hat sie sich zu dem Sachverhalt noch nicht öffentlich geäußert. Wenige Wochen vor diesen Vergaben hatte Naber – wie sie gegenüber den Fränkischen Nachrichten eingeräumt hatte – ohne Gemeinderatsbeschluss bereits den ehemaligen Baufachmarkt Nörr in Niederstetten gekauft und dafür vom Gemeinderat heftige Kritik geerntet. Durch den erneuten Vorfall steckt das Gremium mit seiner Bürgermeisterin nun in einer tiefen Vertrauenskrise.

Das wird auch daran deutlich, dass sich der Gemeinderat ohne Bürgermeisterin und Verwaltung letzte Woche in der Alten Turnhalle getroffen hatte, um das weitere Vorgehen in dieser Sache zu besprechen. Dass in der jetzt veröffentlichten Pressemitteilung von einer „Prüfung der Vorgänge die Rede ist, heiße nicht, dass man sich inzwischen unsicher sei, ob das Handeln der Bürgermeisterin doch rechtmäßig gewesen sein könnte“, sagt Ulrich Roth, Sprecher der Mehrheitsfraktion AWV, den Fränkischen Nachrichten. „Wir haben keine Zweifel, dass eine Überschreitung der in der Hauptsatzung vorgesehenen Zuständigkeitsgrenze vorliegt“. Die Weiterleitung an die Kommunalaufsicht sei der „nächste Schritt“, so Roth, denn diese sei für die „Beurteilung“ der Vorgänge zuständig. Das sieht auch Klaus Lahr (SPD) so: „Der Gemeinderat hat nach seiner Auffassung Verfehlungen festgestellt. Die sind für uns so gravierend für die Stadt, dass wir die Rechtsaufsichtsbeschwerde eingereicht haben“. Nach Meinung von Roland Landwehr (CDU) bedürfe der Sachverhalt jedoch „durchaus noch einer Prüfung“. Es gebe zwar „Verdachtsmomente“, doch sei „bisher keine neutrale Beurteilung von objektiver, unvoreingenommener Stelle erfolgt“. Bis diese vorliege, wolle er jede „Vorverurteilung“ vermeiden.

Dass die Listensprecher in der Pressemitteilung von einer „ruhigen und konstruktiven Zusammenarbeit aller Beteiligten“ sprechen bedeutet offenbar nicht, dass man die Differenzen inzwischen beigelegt hat oder zu einer Einigung gekommen ist . „Wir wollen damit zum Ausdruck bringen, dass wir die Aufgaben, die anfallen, bearbeiten und im Gemeinderat diskutieren, ohne uns zu sehr auf Differenzen und die bei der Prüfung befindlichen Vorgänge zu konzentrieren“, sagt Ulrich Roth. Für den „nächsten Schritt der Konfliktbeilegung“ sei jetzt „das Ergebnis des Landratsamtes notwendig“.

Das sieht auch Roland Landwehr so. Der Sachverhalt müsse zunächst „neutral und eindeutig geklärt“ sein. Bis dahin „müssen wir zusammenarbeiten und mit dem Thema vernünftig umgehen“. Nach Ansicht des CDU-Sprechers „brauchen wir danach Unterstützung, um weiter zusammen zu arbeiten – wenn es noch möglich ist“. Da sei es dann vielleicht auch nötig, sich „zusammenzuraufen“, doch das hänge vom Ergebnis der Prüfung ab. Nach Ansicht von Klaus Lahr sei man noch „im Anfangsstadium“ der Konfliktlösung. Das Vertrauen könne die Bürgermeisterin nur dann zurückgewinnen, „wenn die Sache aufgearbeitet ist“. Dafür „wäre es an der Zeit, dass sich Frau Naber öffentlich erklärt“ und sagt, ob sie die Vorwürfe bezüglich der Architektenverträge einräume oder nicht. Lahr verweist auf die Auskunftspflicht Nabers und findet, dass „die Öffentlichkeit, unabhängig von der rechtlichen Würdigung der Kommunalaufsicht, das Recht hat, zu erfahren, wie sie zu den Vorwürfen steht“.

Bislang hat noch kein Gespräch zwischen Bürgermeisterin und Gemeinderat stattgefunden, um den Konflikt zu lösen. Warum? „Beide Seiten hatten unterschiedliche Vorstellungen über die Vorgehensweise zur Konfliktlösung“, formuliert es Ulrich Roth vorsichtig. Klaus Lahr wird da allerdings deutlicher. Vor einer Woche hätten ihr die vier stellvertretenden Bürgermeister und die Listensprecher ein Gesprächsangebot unterbreitet, das sie aber nicht angenommen habe. Über die Gründe warum, gebe es „keine erhellende Stellungnahme“.

Roland Landwehr sagt im FN-Gespräch, dass er es gewesen sei, der das Gesprächsangebot unterbreitet habe. Naber habe zwar „grundsätzlich Gesprächsbereitschaft signalisiert“, sei auf das konkrete Angebot aber „nicht eingegangen“ und habe sich „inaktiv gezeigt“. In der Vergangenheit habe der Gemeinderat ihr „schon mehrmals die Hand gereicht“ und man sei nach wie vor zu einer Einigung bereit. Diese werde jedoch „immer schwieriger, da die Gräben immer tiefer werden“.

Der Konflikt mit Naber habe sich, so Landwehr, an unterschiedlichen Auffassungen über die Verwendung der finanziellen Mittel der Stadt entzündet. Das Zögern und Nachfragen des Gemeinderats bei großen Investitionen „hat nichts mit Ängstlichkeit zu tun“, betont Landwehr, „das ist eine Frage des betriebswirtschaftlichen Denkens“. Bei den Zukunftsplanungen, wie etwa auch beim Umbau und der Sanierung des „Hirschen“ vermisse er von der ehemaligen Kämmerin „Modelle, die die wirtschaftliche Tragfähigkeit“ der Planung nachweisen.

