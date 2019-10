Gerhard Bauer für dritte Amtszeit verpflichtet

Wolpertshausen.Der Kreistag des Landkreises Schwäbisch Hall hat in seiner Sitzung am Dienstag Landrat Gerhard Bauer (parteilos) in seinem Amt bestätigt. Er erhielt 79,25 Prozent der Stimmen.

Der 61-jährige Jurist steht damit weitere acht Jahre an der Spitze des Landkreises Schwäbisch Hall, dem 30 Städte und Gemeinden angehören. Von den 53 anwesenden Kreistagsmitgliedern entfielen 42 Stimmen, somit 79,25 Prozent, im ersten Wahlgang auf den amtierenden Landrat, der als einziger Bewerber zur Wahl stand. Kreisrat Kurt Wackler (Freie) leitete als ehrenamtlicher Stellvertreter des Landrats die geheime Wahl und verkündete in der Mehrzweckhalle in Wolpertshausen gegen 18.15 Uhr das Ergebnis einem kräftig applaudierenden Publikum. Rund 50 Zuhörer r waren zur Sitzung gekommen und hatten die Wahlrede des Kreischefs sowie den Wahlvorgang verfolgt.

Gerhard Bauer ist seit dem 1. Januar 2004 Landrat des Landkreises Schwäbisch Hall. Seine dritte Amtszeit beginnt am 1. Januar 2020. pm

