Gemeinsam und doch individuell

Weikersheim.Im club w 71 gastiert am Samstag, 26. Oktober, um 20.30 Uhr das „Rodrigo Amado This Is Our Language 4tet“.

Der legendäre afroamerikanische, fast 80-jährige Trompeter und Saxophonist Joe McPhee (New York) gehört zu den Pionieren des freien Jazz. Mehrmals war er im club w71 zu Gast, er gehört zu den erklärten Lieblingsmusikern der Programmmacher. Bei seinem nächsten Auftritt in Weikersheim, am 26. Oktober ist er Teil des „Rodrigo Amado This Is Our Language 4tet“.

Gegründet wurde die Gruppe vom portugiesischen Tenorsaxophonisten Rodrigo Amado, der bereits zwei Mal von einer international besetzten Kritikergruppe zum besten Tenorsaxophonisten des Jahres gewählt wurde. Mit Joe McPhee, dem Bassisten Kent Kessler (Chicago) und dem aufstrebenden Schlagzeuger Chris Corsano (New York) hat er ein Quartett formiert, das an jedem Instrument herausragend besetzt ist.

Im „Rodrigo Amado This Is Our Language 4tet“ spielen vier großartige, leidenschaftliche, ganz individuelle Musiker zusammen. In dieser Gruppe gibt es intensive Kommunikation mit Raum für Soloausflüge, zusammengehalten von einer starken gemeinsamen Vision des Zusammenspiels. Die Spannung lässt bei diesem Quartett nicht nach, und obwohl es sich um frei improvisierte Musik handelt, kommen Melodien nicht zu kurz.

Das Debut der Gruppe, „This Is Our Language“, wurde vom freejazzblog zur Platte des Jahres gekürt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.10.2019