„Geht‘s jetzt gleich in den Himmel?“

Albert Sammt überlebte 1937 schwer verletzt als Offizier das furchtbare Unglück des Luftschiffes „Hindenburg“. Eine Straße und ein Museum in Niederstetten erinnern an ihn.

Niederstetten. Als am 3. Mai 1937 die „Hindenburg“, das größte Luftschiff der Welt, den Ozean Richtung USA überquerte, sah die Zeppelin-Mannschaft mit Zuversicht in ein neues Jahr des interkontinentalen Luftschiffverkehrs. Aber es sollte alles ganz anders kommen.

Am frühen Nachmittag des 6. Mai 1937 konnten die Passagiere noch unbeschwert aus der Vogelperspektive das New Yorker Häusermeer zu ihren Füßen genießen. Um 15 Uhr erreichte der Zeppelin den Landeplatz bei Lakehurst, wobei der aus Niederstetten stammende Albert Sammt als 1. Offizier das Kommando während der Landung hatte. Es herrschte eine gewittrige Atmosphäre. Wind machte dem Luftschiff zu schaffen, das immer wieder in Schieflage geriet, wobei der hintere Teil sich nach unten neigte, so dass mehrmals Ballastwasser abgelassen werden musste. Dann aber stand der Luftriese ausgewogen und still über dem Platz.

Glühendes Gerippe

Die Halteseile wurden heruntergelassen. Jetzt musste die „Hindenburg“ nur noch nach unten auf den Boden gezogen werden. Aber plötzlich ging ein Ruck durch das Schiff, dessen Ursache sich niemand erklären konnte. Sammt sah vom Fenster der Gondel auf die verglasten Tore einer Halle und erblickte darin den Widerschein eines Feuers. Gleichzeitig rief jemand: „Das Schiff brennt!“ Es sackte nach hinten ab, wo das Gas zuerst verbrannte. Das glühende Gerippe brach beim Aufschlag auf den Boden zusammen. Es bestand die Gefahr, dass sich das Schiff noch steiler aufrichtet und die Menschen rückwärts von den Glutmassen des Hecks verschluckt werden.

Sammt sprang zusammen mit dem Kapitän aus fünf Metern Höhe aus dem Fenster des Navigationsraumes. Er landete auf allen Vieren auf dem Boden und sah, wie der Kapitän orientierungslos rückwärts direkt in die Flammen hinein lief und in der Feuerwand verschwand. Sammt sah das glühende Gewirr aus Drähten und Trägern und dachte: „Jetzt nichts wie durch und nirgends hängen bleiben“. Seine Kleider brannten. Er warf sich in das nasse Gras und wälzte sich auf dem Boden. Zum Glück hatte er die Mütze tief über die Ohren gezogen und damit auch seine Augen geschützt. Schwer verletzt wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo er nur noch schemenhaft weiße Mäntel um sich erkennen konnte und fragte: „Geht’s jetzt gleich in den Himmel?“

36 Menschen starben

Vom Ausbruch des Feuers bis zum Aufschlag des brennenden Luftschiffrumpfes waren nur 32 Sekunden vergangen. Zwar war das Rettungspersonal des Flughafens schnell zur Stelle, aber das Wrack brannte lichterloh, so dass die Helfer sich nur bis auf fünfzig Schritte nähern konnten. Wer nach dem Absprung liegen geblieben war oder sich in dem Metallgewirr verheddert hatte, war verloren. 200 000 Kubikmeter Wasserstoff waren in weniger als einer Minute verbrannt. Und doch hatten sich viele wie durch ein Wunder retten können. Von 36 Passagieren hatten 13 ihr Leben verloren. Von den 61 Besatzungsmitgliedern starben 22, außerdem noch ein Mann des amerikanischen Bodenpersonals.

Komfort der Extraklasse

1936 war der damals gigantisch wirkende Zeppelin LZ 129 „Hindenburg“ (benannt nach dem früheren Reichspräsidenten Paul von Hindenburg) fertiggestellt worden, der über vier Motoren mit einer Leistungskraft von 3600 PS verfügte und eine Höchstgeschwindigkeit von 137 Kilometer pro Stunde erreichte. Den bis zu 72 Fahrgästen wurde ein Komfort der Extraklasse geboten, wie es auch bei großen Seeschiffen der Fall war: Schlafkabinen mit fließendem kalten und warmen Wasser, Speisesaal, Konzerthalle, Bar, Rauchsalon, Promenadendeck entlang der Aussichtsfenster.

Die Ursache des Unglücks ist bis heute nicht aufgeklärt. Es gibt viele Theorien, aber keine endgültigen Beweise. Die Katastrophe von Lakehurst und der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs leiteten das Ende der deutschen Luftschifffahrt ein. Erst 1993 wurde in Friedrichshafen eine Nachfolgefirma des Zeppelin-Konzerns gegründet und stieg wieder verhalten in das Luftschiffgeschäft ein.

Albert Sammt wurde 1889 in Niederstetten geboren. Sein Vater war Seiler und betrieb zusammen mit seiner Frau ein Kolonialwarengeschäft. Damals hatte sicherlich niemand geahnt oder für möglich gehalten, was einmal aus dem kleinen Albert werden würde, der im elterlichen Betrieb das Handwerk seines Vaters lernte und dann die Höhere Handelsschule besuchte. Im Alter von 22 Jahren kam er zum Zeppelin-Luftschiffbau, wo er Karriere machte.

Modelle und Schautafeln

Als einfaches Besatzungsmitglied arbeitete er sich bis zum Kapitän hoch. In den rund 30 Jahren, in denen er sich auch als Ingenieur in den Dienst der Luftschifffahrt stellte, fuhr er mehr als 2,5 Millionen Kilometer mit diesem „Wunderwerk“ der Lüfte, das damals so viele Menschen begeisterte. Er nahm an fast allen Fahrten teil, die in die Geschichte der Luftschifffahrt eingingen. So war er unter anderem Höhensteuermann bei der ersten Zeppelin-Atlantik-Überquerung, die 1924 von Friedrichshafen aus gestartet wurde. Dort war 1899 das erste Zeppelin-Luftschiff in einer schwimmenden Montagehalle auf dem Bodensee montiert worden, eine Konstruktion des Erfinders und Tüftlers Ferdinand Graf von Zeppelin, wobei die Zeppeline von 1900 bis 1940 zur Personenbeförderung und darüber hinaus auch militärisch eingesetzt wurden.

Albert Sammt baute sich nach dem Krieg eine neue Existenz auf und betreute große Industriebetriebe. 1982 verstarb er im Alter von 93 Jahren und wurde auf dem Friedhof seiner Heimatstadt beerdigt, zu deren Ehrenbürger er im Juni 1937 ernannt worden war. Zur Erinnerung an ihn wurde das Albert-Sammt-Zeppelin-Museum mit Modellen und Schautafeln in Niederstetten eingerichtet und eine Straße nach ihm benannt.

