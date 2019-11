Gegen Baum geprallt

Klepsau.Von Klepsau in Richtung Dörzbach fuhr eine 43-Jährige mit ihrem Toyota am Mittwochabend. Ihr Fahrzeug kam plötzlich nach links von der Straße ab, fuhr 120 Meter im Grünstreifen und prallte gegen einen Baum. Ersthelfer fanden die Frau nicht ansprechbar in ihrem Auto und alarmierten den Rettungsdienst und die Polizei. Die Verletzte musste dann lediglich wegen eines Schocks behandelt werden und wurde in eine Klinik gebracht. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Ursache des Unfalls gesundheitliche Probleme waren. Im Einsatz waren neben der Polizei und dem Rettungsdienst auch die Feuerwehren Krautheim und Dörzbach.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.11.2019