Geflüchtete für Beruf qualifiziert

Ingelfingen.Um geflüchteten Mitbürgern den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern, wurde bei „Bürkert in Ingelfingen Anfang 2017 mit dem Projekt QIP (Qualifikation, Integration, Perspektive) ein integratives Qualifizierungsprogramm ins Leben gerufen. Hierbei erlernten die Praktikanten die Grundkenntnisse der Elektro- und Metalltechnik sowie die deutschen Fachbegriffe. Ein Erfolgsrezept, wie die Zahlen belegen: Bereits fünf Teilnehmer der Initiative befinden sich mittlerweile in einer Festanstellung bzw. Berufsausbildung bei dem Fluidikspezialisten, viele weitere Teilnehmer sind nun bei anderen Unternehmen in der Region beschäftigt. Mit einem letzten Kurs wurde das Projekt jetzt r beendet, da die Nachfrage für den Moment gedeckt zu sein scheint.

Perspektive bieten – das Motto der Qualifizierungsmaßnahme verdeutlicht den klaren Standpunkt von Bürkert zur Flüchtlingsthematik, „denn die Willkommenskultur wird im Unternehmen und bei den Gesellschaftern großgeschrieben“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im Rahmen eines jeweils dreimonatigen Praktikums erwarben die Teilnehmer der QIP-Kurse die grundlegenden Fertigkeiten aus den Bereichen Metall und Elektro in einer Kombination aus Theorie und Praxis, ergänzt durch begleitenden Deutschunterricht. Drei Jahre lang lief die Initiative mit dem Ziel, Asylberechtigten und anerkannten Geflüchteten sowie Asylbewerbern und Geduldeten mit Arbeitsmarktzugang den Einstieg in den regionalen Arbeitsmarkt durch die Teilnahme an einem Integrationspraktikum zu erleichtern und damit eine Perspektive für eine sichere Zukunft zu bieten. Über die Gesamtlaufzeit fanden neun Kurse mit 79 Geflüchteten aus 13 verschiedenen Ländern statt.

„Es lohnt sich immer, in Menschen zu investieren“, so Andreas Bürkert, Sprecher der Gesellschafter der Bürkert-Gruppe, der die Integration als zentrale Zukunftsaufgabe der Gesellschaft sieht. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.12.2019